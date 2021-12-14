/665990/مصطفى-فهمي-يروي-تفاصيل-أزمته-مع-فاتن-موسى-خلال-برنامج-الحكاية

حكى الفنان مصطفى فهمي، تفاصيل أزمته مع طليقته فاتن موسى من بداية زواجهما وصولا إلى الطلاق، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أزمة مصطفى فهمي مع فاتن موسى

وقال مصطفى فهمي خلال البرنامج، موضحا ان أزمته مع فاتن موسى تعود لسنوات: “الطلاق مشروع وأما توصل لمرحلة انك مش قادر تتعايش مع الشخص اللي قدامك دا صحي، انت مش قادر تتفاهم مع الشخص اللي قدامك فخلاص لازم تتطلق”.

وأضاف: “في السنتين الأولى من جوازنا كان فيه خلافات طبيعية زي أي زوجين، بعد كدة بدأت تزداد، وكان فيه بينا جذب وشد ديما، الناس كانت بتشوف اننا في قمة السعادة على السوشيال ميديا لكن مش دا الواقع”.

سبب انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى

وأوضح مصطفى فهمي سبب خلافه مع فاتن موسى والذي أدى إلى طلاقهما، فقال: “حصل بيني وبينها مشكلة قبل السفر كنا مسافرين خطوبة أختها وبسبب مشاكل لبنان قررت اني مش هسافر، واتخانقنا والمشكلة كبرت أوي، لدرجة إن أخوها قال ماينفعش لازم تتطللقوا كدة”.

وأضاف: “من وقتها أخدت الطلاق من جوايا قبل ما أعلنه، وقولتلها إني هطلقها قبل السفر، ومعملتش القرار ده غير بعد خطوبة أختها بيومين، وهي اتبلغت بيه بدليل إنها عرفت”.

محاولات مصطفى فهمي في التراضي مع فاتن موسى

واستكمل حديثه، موضحا محاولته المستمرة في انفصالهما بالمعروف، فقال: “أنا حاولت بالتراضي لمدة سنة ونص ولكن محصلش، كلمت أخوها وعرفته إن الحياة بينا أصبحت مستحيلة وهو أخلى مسؤوليته، بعدها كلمت والدها وقولتله زي ما دخلت بالمعروف نخرج بالمعروف ورد قال إن دي مش مشكلتي وانتوا كبار انتو اللي قررتوا فاتصرفوا مع بعض”.

وأضاف: “أما خدت قرار الطلاق كان قصدي تبقى وسط أهلها، ونزلنا بيان ان جميع مستحقتها موجودة وأول متنزل مصر تبلغنا”.

مصطفى فهمي يكشف محاولات فاتن موسى للإيقاع به

وكشف مصطفى فهمي خداع فاتن موسى له بعد طلاقهما، فقال: “في 11 يوم من نزلوها مصر، رسمت فيهم خطة وخدت بلطجية واتنين ستات واحدة ادعت إنها والدتها وكسرت الباب، أنا كنت مغير الكالون، والطبيعي إنها كانت تستعين بالمكتب”.

واستكمل: “حارس العمارة قالها حضرتك مطلقة مينفعش تكسري الباب، المحامية قالتله لو مسكتش هتهمك بالسرقة، وأنا كنت حاطت حاجتها في شنط مش أكياس بلاستيك زي ماهي ادعت”.

أما عن أخذ مستحقاتها المالية، فقال: “مين مانعها انها تاخد حقوقها، كل دا تلف من السوشيال ميديا، وأنا أنا عندي أسباب كتير ممكن أقولها أنا كمان ولكن ولكن أنا لا يكمن أشهر بواحدة ست، الراجل مبيتمسكش عليه حاجة”.