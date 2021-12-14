/665994/موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-ضد--ليدز-يونايتد-فى-الدوري-الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي أمام فريق ليدز يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للموسم الحالي 2021-22.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى مانشستر سيتي حامل اللقب لمواصلة انتصاراته للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ثاني الترتيب، فيما يحتل ليدز المركز الـ15 بـ16 نقطة.

نتيجة مباراة السيتي وباريس

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قلب الطاولة، وتحقيق الفوز على حساب باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ الشوط الأول للمباراة بسيطرة كاملة من جانب أصحاب الأرض ولكن دون تسجيل أي أهداف، وتألق الحارس نافاس وزاد عن مرماه وحافظ على الشباك سلبية.

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ باريس سان جيرمان الجميع، وسجل كيليان مبابي الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 50 وسط ذهول من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكثف مانشستر سيتي الهجمات والضغط من أجل إحراز التعادل، وبالفعل تمكن رحيم ستيرلينج أن يسجل الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 63 لتعود المباراة لنقطة البداية من جديد.

وبعد نزول جابرييل خيسوس من مقاعد البدلاء والمشاركة خلال المباراة تمكن أن يسجل الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 77 لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة بفوز هام لأصحاب الأرض يضمن لهم صدارة المجموعة الأولى أمام باريس سان جيرمان.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، برسنيل كيمبيمبي، أشرف حكيمي.

الوسط: أدريسا جايي، لياندرو باريديس، أندير هيريرا.

الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.