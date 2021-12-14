/665995/تعرف-على-موعد-بايرن-ميونخ-أمام-شتوتجارت-فى-الدوري-الألماني

يستعد فريق بايرن ميونخ لمباراته اليوم الثلاثاء أمام نظيرة شتوتجارت ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الألماني على ملعب "مرسيدس بينز أرينا".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت احداث مباراة بايرن ميونخ ودينمو كييف، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق البافاري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونجح الفريق البافاري في الشوط الاول من خطف هدفين، في اللقاء عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، وكينجسلي كومان.

وسجل روبيرت ليفاندوفيسكي الهدف الاول في المباراة في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال كرة مقصية مزدوجة، بعد أرتدادها من دفاعات دينمو كييف.

وسجل كينجسلي كومان الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر اللقاء، من خلال تسديدة قوية من الجانب الأيمن.

تشكيل بايرن ميونخ في المباراة:

حراسة المرمي: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد، نيانزو كواسي، لوكاس هيرنانديز، ديفيز.

خط الوسط: ديفيز و جوريتسكا، توليسو، ساني.

خط الهجوم: توماس مولر، كومان، ليفاندوفسكي.

وبهذا الفوز يرفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة الـ 15 في جدول ترتيب المجموعة الخامسة ليحسم تأهله للدور الـ 16 من دوري الأبطال، بفارق 8 نقاط على صاحب المركز الثاني برشلونة الإسباني.

نتيجة مباراة الذهاب

حقق فريق بايرن ميونخ الفوز حيث تأهل إلي دور الثمن نهائى تشامبيونزليج كاسحا على ضيفه بنفيكا البرتغالى، بنتيجة 5-2، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "اليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يسقط امام بروسيا مونشنجلادباخ

نجح بروسيا مونشنجلادباخ من كسر هيمنة بايرن ميونخ على بطولة كأس ألمانيا، والتي استمرت على مدار خمسة أعوام متواصلة، في لقاء الجولة الثانية من البطولة.

وحقق بروسيا مونشنجلادباخ الفوز على بايرن ميونخ بخماسية نظيفة، على ملعب بروسيا بارك، ليودع البافاري بطولة الكأس، بعد الهيمنة التي كان يفرضها على الأندية الألمانية.