/665996/موعد-مباراة-ليفربول-و-نيوكاسل-يونايتد-القادمة-فى-الدوري-الإنجليزي
يستضيف فريق الريدز نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويسعى أصحاب الأرض بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ومواصلة الزحف نحو صدارة البريميرليج.
وأسفرت قرعة دور الـ 16 الثانية والنهائية على أن يلتقي ليفربول وانتر ميلان، في تصنيف الريدز بالمرتبه الأولى، وانتر في المرتبه الثانية.
ويجمع لقاء الذهاب في الدور السادس عشر في السابع عشر من فبراير القادم، على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، في حين يلتقي الفريقين في لقاء الإياب في الرابع والعشرين من نفس الشهر.
المدينة المستضيفة النهائي
وتستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية نهائي البطولة، ويمثلها أندريس حارس مرمى السابق للفريق الأندلسي.
ويتواجد في هذا الدور الفرق الثمانية صاحبة المركز الثاني في بطولة الدوري الأوروبي، بجانب أصحاب المركز الثالث القادمين من بطولة دوري أبطال أوروبا.
المتأهلين من الدوري الأوروبي كالتالي:
ريال بيتيس الإسباني، سبورتنج براغا البرتغالي، دينامو زغرب الكرواتي، لاتسيو الغيطالي، نابولي الإيطالي، ألومبياكوس اليوناني، رينجرز الأسكتلندي، ريال سوسيداد الإسباني,
أما الفرق المتأهلة من بطولة دوري أبطال أوروبا كانت كالتالي:
أتالانتا الإيطالي، برشلونة الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، لايبزيج الألماني، بورتو البرتغالي، إشبيلية الإسباني، شيريف تيراسبول المولدوفي، وزينيت الروسي.
الاتحاد الأوروبي يوافق على الإعادة
وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على إعادة قرعة الدور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال، بعد تقديم اتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد شكوى على نتيجة القرعة.
وجاء الخطأ خلال القرعة بسبب سحب مباراة مانشستر يونايتد وفياريال الإسباني، ولكن تم إلغائها بسبب وجودها في نفس المجموعت بدور المجموعات.
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