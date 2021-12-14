محافظ الجيزة يوجه بإزالة منشأت وأسوار تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، بإزالة بعض المنشأت والأسوار التابعة للمطاعم والكافيهات المطلة على النيل لما تسببه من حجب لرؤية النيل ومخالفة للتراخيص الممنوحة فى ذلك الشأن.





وأوضحت المحافظة - فى بيان اليوم - أن المحافظ قام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة.

وفى حى الهرم تم شن حملة نظافة موسعة ورفع التراكمات والمخلفات بشوارع زغلول و ترعة جلال آخر فيصل واللبينى هرم وكعبيش والمريوطية فيصل ومدخل مدينة الرحمن بجوار مساكن الشارقه وآخر شارع الملك فيصل والمنطقة الأثرية ورفع مخلفات نفق الترابيع، كما تم تنفيذ حملات مكبرة على المحلات التجارية والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين بشوارع المريوطيه هرم وكعبيش والمنصورية واللبينى فيصل وأسامة أبوعميرة، لرفع كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق، وأسفر عن رفع 800 حالة إشغال متنوعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

كما قام الحى برفع المخلفات المتواجدة داخل الموقف الجديد الذى يتم تجهيزه بجوار سنترال المريوطية استعدادا لرصفه ونقل كافه سيارات الأجرة بين الهرم وفيصل بداخله تيسيرا على المواطنين وتوسعه الشارع والظهور بالمظهر الحضارى والقضاء على العشوائيات والتعديات.

وفى حى شمال الجيزة، تم تنفيذ حملات لرفع كافة الإشغالات التى تعوق الطريق وتم رفع 300 حالة بشوارع العامل الأول والمنيرة الغربية والبراجيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وضبط 4 مقاهى تقدم الشيشة.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال حملات الرصد والمتابعة من ضبط أعمال بناء مخالف (مقابر) وتعديات على أراضى زراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، كما تم إزالة التعديات والمخالفات التى شملت قرية الحسانين حيث تم مصادرة الأخشاب ومشتملات البناء وتحرير محضر بالواقعه لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإزالة مقبرتين بمنطقة الوساطى بقرية العقباوى زمام المنصورية مقامة بالمخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.