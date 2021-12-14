دوت الخليج يكشف تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع هاني زادة

/666176/تحيا-مصر-يكشف-تفاصيل-خناقة-مرتضى-منصور-مع-هاني-زادة

هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هاني زادة عضو مجلس الإدارة، خلال حديثه اليوم الذي نشره على صفحته الرسمية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وطالب مرتضى منصور، هاني زادة بعدم دخوله الانتخابات تلك الدورة هو ونجله، بعدما استبعده من قائمته القادمة التي ستخوض الانتخابات.

وقال مرتضى: "أنا بحذر الأخ هاني زادة للمرة الأخيرة، ابعد عن جروبات الأعضاء، اللي انت بتعمله بيوصلني أول بأول، ماتخلينيش أقول أنا شيلتك من القايمة ليه".

وأكمل: " مش حابب أجرحك بس في النهاية لو زودت هتكلم، فوت الدورة دي يا أخي انت ونجلك العزيز يمكن الظروف تتغير الدورة الجاية".

ويكشف دوت الخليج لكم سر إنقلاب مرتضى منصور على هاني زادة، حيث يعد الأخير هو المتسبب في قضية محمد إبراهيم مع ماريتيمو البرتغالي وهو الذي وضع بند في العقد بدفع 2 مليون يورو للفريق البرتغالي عند بيع اللاعب.

بجانب بعض المشاكل الإدارية التي ورط فيها هاني زادة المجلس، على حد قول مرتضى منصور.

مرتضى منصور يعلن تشكيل قطاع الناشئين بنادي الزمالك.. تفاصيل

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تشكيل قطاع الناشئين بشكل رسمي، وذلك بعد إعتمادها من إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك.

وفيما يلي تشكيل قطاع الناشئين كالتالي:

محمد حلمي "رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك"

أحمد عبد الحليم "رئيس اللجنة الفنية لقطاعات كرة القدم بالزمالك"

جمال عبد الحميد "رئيس لجنة الاستثمارات لقطاعات كرة القدم"

أيمن طاهر "المدير الفني لمدربي حراس المرمى بقاعات كرة القدم"

حسين عبد اللطيف "مدير قطاع الناشئين"

تامر عبد الحميد "نائب مدير قطاع الناشئين"

مجدي شلبي "مدير المدرسة الأساسية لكرة القدم "البراعم"

حمادة رأفت "مدير أكاديمية كرة القدم"

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين كل من مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد ضمن الجهاز الفني المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور:” إن مجلس الإدارة يساند الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، ويوفر له كل سبل النجاح.