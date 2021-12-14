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دوت الخليج

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الجبلاوي حول وجود فساد بمصنع اسمنت النهضة لتجارة الاسمنت

وحضر المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، اجتماع اللجنة الاقتصادية لإبداء الرأي الفني في هذا الطلب.

اللجنة الاقتصادية: تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي اوضاع مصنع النهضة فنيا وماليا وإدارياً

وقال مقدم طلب الإحاطة امام اللجنة أن تاجر اسمنت ورئيس مجلس إدارة شركة الفراعنة لتجارة الاسمنت والذي كان عميل للمصنع عام ٢٠١٢ حتي اختياره من رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ليكون ممثل المال العام للشركة وعضو مجلس إدارة اسمنت النهضة مخالف بذلك المادة ١٤ من اللائحة بعدم اختيار اعضاء لاي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة

وأضاف الجبلاوي أن الشركة في حالة خسارة رغم ذلك تم تعيين ١٦ شخص بمرتبات تبدأ من ١١٠ الف وهو مخالف للائحة فما الداعي لتعيين جدد رغم وجود أكثر من ٣٠٠ عامل بالشركة، مشيرا إلي أنه تم صرف ١١٥ الف جنية في حضور مؤتمر سفر وإقامة لمدة ثلاث ايام بد من وجه حق كما أن المؤتمر من أجل عقد اجتماع كان أولي أن يعقده بالمصنع.

وأفاد الجبلاوي أن المصنع حقق خسائر بلغت ٨٥ مليون خلال فترة تولي العضو احمد شرين بناء علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من المخالفات وكله مرفق بالملف.

وقال عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن شركة النهضة للأسمنت ليست تابعة لقطاع الأعمال موضحا أن هذه الشركة كانت تسير بشكل جيد إلي أن بدأ سوق الاسمنت به فائض كبير وبدأت إدارة الشركات بمنحني النزول وحققت خسائر في عام ٢٠١٩ حوالي ٥٠ مليون وفي عام ٢٠٢٠ بلغت الخسائر نحو ٨٧ مليون فكان لابد من تغيير القيادات وتعيين آخرين بكفاءات اعلي بالفعل تم الترشيح لاسماء واختيارها ثم ترسل إلي جهات رقابية ويتم ترشيح ممثلين بالمجلس ويختار المجلس رئيسه والعضو المنتدب

وأكد عماد الدين نعلم أن لديه شركات ونعلم أن لديه خبرة في هذا المجال وفي أول جلسة المجلس أثبتنا خلال محضر رسمي مضيفا أن القانون لا يمنع ولكن يطلب الإفصاح ، قائلا: أن الشركة بكل هذه الأعباء تتحول إلي الربحية وصل إلي ٢٨ مليون في الربع الأول من هذا العام.

قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه لكي نعمل مقارنة عادلة بين مصنع النهضة ومصنع قنا المجاور له وهو مملوك الدولة وتابع لقانون استثمار ١٥٩ هو أيضا ، لابد أن نري كل منهم حقق مكسب وصلت لكام؟ حتي نحكم عن نجاح أو فشل كل إدارة.

وأوضح معتز أنه المصنع انشىء عام ٢٠٠٨ إلي الان لماذا وصل المصنع إلي الحالة المتردية نظرا لسوء الادارة الفترة السابقة، وتعقيبا علي كلمة رئيس لجنة الصناعة قررت اللجنة تشكيل وبناء عليه قررت اللجنة تشكيل لجنة تقصي حقائق.