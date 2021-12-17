والد ضحية التنمر يعلق على إحالة المعلمة للنيابة ويكشف تفاصيل الواقعة

وأضاف شريف محمدى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناة dmc، إن ابنه يتلقى العلاج اللازم حاليا، كاشف سبب تنمر المعلمة على ابنه بالمدرسة وهو أن ابنه طلب من المعلمة أن يجلس فى الديسك الأول لأنه لا يرى بشكل جيد، لكنها المعلمة رفضت قائلة: إنت مجنون، وكمان أعمى".
وتابع: "رد المعلمة كان غاشم وكان بمثابة كان سهم رشق فى قلب ابنى أمام أصحابه".
واختتم: "كنت أعتقد أن مديرة المدرسة ستحمى ابنى لكنها ضربت الطفل، وقالت المعلمة للمديرة أمام ابنى إحنا ناقصين نعلم عُبط"، مؤكدا: "ابنى كان فى حالة قهر".
النيابة العامة تقدم المعلِّمة للمحاكمة الجنائية
وفى وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة معلمة بإحدى المدارس بمنطقة شبرا بالقاهرة للمحاكمة الجنائية؛ لتنمرها على طفل من طلاب الدمج المحتاجين للرعاية، وذلك بتعديها عليه بالقول بعبارات قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية فى محيطه الاجتماعى، أثناء انعقاد حصة مدرسية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والد الطفل بتنمر المتهمة عليه بعد طلبه الجلوسَ بأحد المقاعد الأمامية بالصف، فرفضت ونبزته وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه لمديرة المدرسة.
وقد سألت النيابة العامة الطفل المجنى عليه ووالديه وثلاثة طلاب من زملائه، فأكدوا واقعة التنمر، وباستجواب المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، وقررت أنها وبّخت الطفل المجنى عليه لحضوره الدرس متأخرًا فهددها بإبلاغ والده، وهو ما دعاها لتسليمه لمديرة المدرسة.
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