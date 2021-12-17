القنوات الناقلة قرعة كاس العالم 2022

تقام قرعة بطولة كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية بالدوحة، وذلك تزامنًا مع مؤتمر الفيفا الـ 72 قبل يوم واحد منه، وتأخذ شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مراسم قرعة مونديال قطر 2022 من الدوحة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشارك في بطولة كأس العالم 2022 في قطر 32 منتخب حول العالم بداية من دور المجموعات.

وتعرض قناة بي إن سبورتس القطرية مراسم قرعة كأس العالم 2022، وكذلك ستبث القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المراسم مباشرة على حسابها على يوتيوب.

موعد قرعة كأس العالم

وتقام قرعة كأس العالم 2022 بعد تحديد المنتخبات التي تأهلت إلى البطولة رسميًا من كل القارات.

وينطلق كأس العالم 2022 في يوم 18 نوفمبر 2022، على أن ينتهي في 18 ديسمبر المقبل.

ويكون موعد قرعة كأس العالم 2022 في يوم 1 أبريل 2022، أي قبل 7 أشهر كاملة من انطلاق البطولة الأكبر للمنتخبات.

تأهل 12 منتخب إلى كأس العالم 2022 قطر رسميًا

-قطر من قارة آسيا (مستضيف البطولة)

- ألمانيا من قارة أوروبا.

- الدنمار من قارة أوروبا.

- البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية

- فرنسا من قارة أوروبا

- بلجيكا من قارة أوروبا

- أوكرانيا من قارة أوروبا

- إسبانيا من قارة أوروبا

- إنجلترا من قارة أوروبا

- صربيا من قارة أوروبا

- سويسرا من قارة أوروبا

- هولندا من قارة أوروبا

وضمن المنتخب المتخب المصري بطاقة التاهل للدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، من الجولة الخامسة بعدما تعادل مع انجولا بهدفين مقابل هدفين، وليتصدر المجموعة برصيد 14 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف.

منتخبات تأهلت من الجولة الخامسة للدور النهائي من تصفيات أفريقيا لكأس العالم

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

وتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

لتنتهي المباراة بالتعالد الإيجابي 2/2 ويتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وكان يريد بوركينا فاسو تحقيق الفوز ولكنه فشل بعدما حاول خلال اللقاء أن يتقدم ولكن خط دفاع الجزائر تماسك خاصة في الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها بوركينا فاسو بقوة لإدراك هدف الفوز.