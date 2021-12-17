/666646/برشلونة-يسعى-لضم-مهاجم-مانشستر-يونايتد-بالإنتقالات-الشتوية

أكد ماركوس راشفورد الإنجليزي، مهاجم مانشستر يونايتد، على اختيار الإنضمام إلى برشلونة، الذي أبدى اهتمامه بضمه في الماضي، إزاء الوضع الذي يعيشه في مانشستر يونايتد حيث توجد زيادة في المهاجمين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدرك راشفورد، الذي يختتم عقده مع يونايتد في يونيو 2023، لكن النادي الإنجليزي يبحث احتمال مد العقد مع اللاعب عاما في حال موافقته، أن خياراته للعب تراجعت الموسم الجاري، لذا بدأ في بحث احتمال الرحيل.

برشلونة يسعي لضم راشفورد

ويعد اهتمام برشلونة بضم اللاعب ليس جديدا، حيث تواصل البارسا معه منذ 3 أعوام، لكنه قرر تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

ويختلف الوضع الآن، بعد عدة محادثات بين النادي واللاعب لتجديد عقده، لكن دون عروض مطروحة على الطاولة.

كما يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي لضم المهاجم الإنجليزي، والذي تواصل مع ممثلي راشفورد.

سبب اهتمام برشلونة

ولا يُقلق الوضع الراهن لبرشلونة الذي يقوم بعملية إعادة بناء، اللاعب الإنجليزي الذي أبدى ثقته في استمرار كونه فريقا من الدرجة الأولى.

وخصص راشفورد، الذي تأهل في فريق الناشئين "للشياطين الحمر"، كامل مسيرته في يونايتد، لكن تراجعت مشاركته في الأشهر الأخيرة إزاء مشكلات بدنية.

وخضع المهاجم الإنجليزي لعملية في الذراع عقب نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية الذي خسرته إنجلترا أمام إيطاليا، ما أبعده عن أول 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومنذ ذلك الحين، لعب أساسيا فقط في 5 مباريات بالدوري وسجل هدفين، بينما بدأ مباراتين في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفا.

كورونا تضرب مانشستر

مازال فيروس كورونا يهدد استمرار مباريات الدوري الإنجليزي بشكل مستمر خلال الفترة القادمة، وتوغل داخل معظم الأندية وهذه المرة أمام مانشستر يونايتد.

لم يتدرب فريق مانشستر يونايتد بشكل متواصل خلال تدريبات الأحد الماضي، وذلك بسبب ظهور حالات غيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وكان مانشستر يونايتد قد واجه نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الإنجليزي، وتمكن من الفوز بهدف نظيف فقط عن طريق كريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير صحفية أن سيتم عزل جميع اللاعبين من أجل الحفاظ عليهم ومعرفة ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.