/666649/وصول-بعثة-الأهلي-إلى-قطر-لمواجهة-الرجاء-المغربي-بكأس-السوبر-الأفريقي

وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى قطر، وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة على متن طائرة خاصة للسفر غلى قطر بتواجد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء رئيساً للبعثة.

وسافرت جميع بعثة النادي الأهلي غلى قطر لخوض لقاء السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي، وغاب عن القائمة صلاح محسن بسبب الإصابة.

وكانت جماهير الأهلي حاضرة بقوة في إستقبال بعثة المارد الأحمر، ورحبوا بجميع اللاعبين وبرئيس النادي محمود الخطيب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأربعاء المقبل، في تمام السادسة مساء على كأس السوبر الأفريقي.

تعرف على قائمة الأهلي لمباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء.. عودة كهربا

يستعد النادي الأهلي للسفر إلى قطر غداً الجمعة، من أجل لقاء كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

ويشارك الأهلي في هذه المباراة بعدما فاز ببطولة كأس دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما يتواجد الرجاء المغربي بعدما فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعود محمود كهربا لاعب الفريق للقائمة من جديد وذلك بعد غياب كبير خلال الفترة الماضية عن المشاركة في المباريات.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المسافرين من مصر إلى قطر لخوض لقاء السوبر الأفريقي:

حراسة المرمى: علي لطفي، حمزة علاء، مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود متولي، محمود وحيد، كريم فؤاد

خط الوسط: محمد محمود، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، أحمد عبد القادر

خط الهجوم: حسام حسن، صلاح محسن

وسوف ينضم لاعبي منتخب مصر لبعثة الفريق عقب الانتهاء من مباراة قطر في كأس العرب من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما ينتظر بدر بانون المدافع المغربي بعثة الفريق وسيتواجد علي معلول بعد نهاية مشاركته مع منتخب تونس في المباراة النهائية للبطولة.

واللاعبون المتواجدون في قطر هم "علي معلول، بدر بانون، محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن اشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف".