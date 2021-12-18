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الطفلة «لوجي».. بطلة فيلم «الدادة دودي» تحتفل بخطبتها (صور)

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نورا أيمن 0 تبليغ

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نشر الممثل الشاب أحمد خالد، صور عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات «instagram»، لشقيقته الممثلة الشابة رضوي خالد المشهورة بـ “لوجي” في حفل خطبتها متنميا لها السعادة في حياتها الجديدة.

دوت الخليج

بطلة فيلم «الدادة دودي» الطفلة «لوجي» تحتفل بخطبتها

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كما قام أخوها أيضا بنشر صورتها من خطيبها و بعض الأقارب، و هي تبلغ من العمر الان 20 عام.

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وشاركت الممثلة الشابة رضوي خالد  في العديد من الأعمال منها مسلسل "سرايا عابدين"، و مسلسل "حق ميت" للفنان حسن الرداد، مسلسل “كشف حساب” مع الفنان خالد أبو النجا ومحمود عبد الغني، مسلسل “ريش نعام”مع الفنانة داليا البحيري وأحمد وفيق، ومسلسل “أولاد الليل” مع الفنان جمال سليمان وروجينا.

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كما قامت بالمشاركة في طفولتها في العديد من الأعمال التي تميزت خلالها، وظلت عالقة في أذهاننا حتي الان بشخصية الطفلة "لوجي"، حيث كانت بدايتها في فيلم "عريس من جهة أمنية" مع عدد من الفنانين منهم الزعيم عادل إمام، شريف منير، لبلبة، حلا شيحة، وأشرف عبد الباقي والفيلم من تأليف يوسف معاطي وإخراج علي إدريس، و في عامها السابع شاركت في فيلم "الدادة دودي" بشخصية الطفلة الشقية "لوجي" مع عدد من الفناين منهم ياسمين عبد العزيز، صلاح عبد الله، سامح حسين.

  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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