- 1/3
- 2/3
- 3/3
/666749/الطفلة-لوجي-بطلة-فيلم-الدادة-دودي-تحتفل-بخطبتها-صور
نشر الممثل الشاب أحمد خالد، صور عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات «instagram»، لشقيقته الممثلة الشابة رضوي خالد المشهورة بـ “لوجي” في حفل خطبتها متنميا لها السعادة في حياتها الجديدة.
دوت الخليج
بطلة فيلم «الدادة دودي» الطفلة «لوجي» تحتفل بخطبتها
كما قام أخوها أيضا بنشر صورتها من خطيبها و بعض الأقارب، و هي تبلغ من العمر الان 20 عام.
وشاركت الممثلة الشابة رضوي خالد في العديد من الأعمال منها مسلسل "سرايا عابدين"، و مسلسل "حق ميت" للفنان حسن الرداد، مسلسل “كشف حساب” مع الفنان خالد أبو النجا ومحمود عبد الغني، مسلسل “ريش نعام”مع الفنانة داليا البحيري وأحمد وفيق، ومسلسل “أولاد الليل” مع الفنان جمال سليمان وروجينا.
كما قامت بالمشاركة في طفولتها في العديد من الأعمال التي تميزت خلالها، وظلت عالقة في أذهاننا حتي الان بشخصية الطفلة "لوجي"، حيث كانت بدايتها في فيلم "عريس من جهة أمنية" مع عدد من الفنانين منهم الزعيم عادل إمام، شريف منير، لبلبة، حلا شيحة، وأشرف عبد الباقي والفيلم من تأليف يوسف معاطي وإخراج علي إدريس، و في عامها السابع شاركت في فيلم "الدادة دودي" بشخصية الطفلة الشقية "لوجي" مع عدد من الفناين منهم ياسمين عبد العزيز، صلاح عبد الله، سامح حسين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطفلة «لوجي».. بطلة فيلم «الدادة دودي» تحتفل بخطبتها (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.