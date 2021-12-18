جلسة تصوير خاصة للاعبي الأهلي بقميص الراعي الجديد لكأس السوبر الأفريقي «صور»

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يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت شركة مرسول قد فازت برعاية قميص النادي الأهلي خلال لقاء الرجاء المغربي، وتحتفي بهذا الأمر بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وذكر مسئولي شركة مسئول أنهم يريدوا التواجد مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، نظراً لأنه من أفضل أنهدية القارة الأفريقية.

وكانت هناك جلسة خاصة لبعض لاعبي الأهلي للتصوير بالقميص الخاص بالمباراة والذي يأتي برعاية شركة مرسول.

مرسول تحتفي برعاية الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي.. تفاصيل

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي في نهاية هذا الأسبوع ضد الرجاء المغربي.

وأعلنت شركة مرسول أكبر شركات التوصيل عن رعايتها للنادي الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وتمكنت شركة مرسول أن ترعى النادي الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي، بعدما أنهت الإتفاق مع شركة برزنتيشن سبورتس، صاحبة حقوق الرعاية للقلعة الحمراء، وسيتم لصق الشعار على قميص النادي الأهلي خلال مباراة الرجاء المغربي.

وتمتاز شركة مرسول بأنها أكبر شركة تكنولوجية خاصة بالتصويل عند الطلب، وتم تأسيسها منذ عام 2015 برئاسة أيمن السند ونايف هزازي، وتتواجد خدمة مرسول داخل 10 مدن مصرية، ولديها 130 ألف مندوب.

وأكد ناسف السمري، الشريك المؤسس للشركة السعودية أنه سعيد بالتواجد في رعاية النادي الأهلي خلال اللقاء الهام أمام الرجاء المغربي، وأن الشركة تسعى لبناء شراكة ممتدة مع النادي الأهلي بشكل مستمر.