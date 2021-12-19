/666986/يخلق-من-الشبه-أربعين--تعرف-علي-أشباه-الفنان-رشدي-أباظة

تفاعلت مواقع التواصل الأجتماعي و خاصة "فيس بوك" تفاعلا كبيرا، و ذلك بسبب تداول صورة لشبيه الفنان الراحل رشدي أباظة،

و ولد الفنان رشدي أباظة في أغسطس 1926 و توفي في يوليو 1980،ينحدر الفنان رشدي أباظة من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، بالأضافة الي أن أمه من أصول إيطالية، ولم تكن مشاريع رشدي أباظة تشمل أنه سيصبح ممثلا في يوم من الأيام.

حيث كانت أول أعماله فيلم: "المليونيرة الصغيرة"عام 1949م أمام سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، وغيرها من الأعمال، ثم انصرف عن ذلك إلى أمور أخرى، إلا أنه عاد الي التمثيل ومثل أدوارا صغيرة في أفلام (دليلة - رد قلبي - موعد غرام - جعلوني مجرما) و الكثير من الأعمال.

وقد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية والدتهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيا.

دوت الخليج يرصد لكم في السطور القادمة أشباه الفنان الراحل رشدي أباظة.

شبيه الفنان الراحل رشدي أباظة

و علق الكثير من رواد السوشيال ميديا علي هذه الصور قائلين: "فولة و اتقسمت نصين و يخلق من الشبه أربعين"

كما قام العديد منهم بطلب فيلم سينمائي من شبيه الفنان رشدي أباظة يجسد فيه شخصية الفنان الراحل رشدي أباظة.

شبيه اخر للفنان الراحل رشدي أباظة

و تعدد أشباه الفنان الراحل رشدي أباظة حيث ظهر منذ فترة شبيه جديد له، و الذي يأمل في إكمال مسيرته التمثيلية قائلا: الدنجوان كان جدي لذلك اتجه إلى تصوير الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بعمل قناة على موقع يوتيوب، ليقوم برفع عليها بعض المشاهد التي يقوم فيها بتقليد الفنانين، فضلا عن تقليده لبعض الفنانين، مثل عمرو سعد والفنان الراحل أحمد زكي.

وظل يبحث كثيرا عن فرصة تساعده في عرض موهبته، حتى قابل الفنان عمرو سعد في القاهرة، وقام بالتمثيل أمامه و عرض بعض المشاهد من مسلسل;يونس ولد فضة التي نالت إعجابه بشكل كبير.

و يدعي هذا الشاب على أباظة، و يبلغ من العمر حوالي27 عامًا ، يعيش في محافظة سوهاج،و الذي نمى بداخله حب الفنان الراحل رشدي أباظه، مقررًا ان يستكمل مسيرته، رغم أن والده لا يرغب في دخوله لمجال التمثيل