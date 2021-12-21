هجوم عنيف من نجوم الفن على أدهم نابلسي بعد اعتزاله الغناء..«تفاصيل»

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شن نجوم الوسط الفني هجوم حاد على المطرب الأردني أدهم نابلسي، بعد أن أعلن اعتزاله الغناء لتعارضه مع إرضاء ربه في إشارة منه إلى أن الفن حرام.

دوت الخليج يرصد رود فعل الفنانين على اعتزال المطرب الأردني أدهم نابلسي.

مايا دياب تهاجم أدهم نابلسي

وجاء في مقدمة المهاجمين لتصريحات أدهم نابلسي عن اعتزاله، الفنانة اللبنانية مايا دياب التي غردت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "الفن مش حرام.. الحرام أنكم فيه».

رانيا محمود ياسين تصف أدهم نابلسي بالهراي

ومن بعدها الفنانة رانيا محمود ياسين التي وصفته بالهراي، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "اللي عايز يسيب الفن بألف سلامة.. الفن رسالة رغم أنف الهراين».

فداء الكبرى تسب أدهم نابلسي

فيما علقت الممثلة فداء الكبرى قائلة: "ما تخاف فايت على جهنم إن اعتزلت أو لا، يكفي غلاظة وترند، صوتك أصلًا بيستفزني "

فرح يوسف تطالب أدهم نابلسي بالرجوع عن قراره

وانتقدته الفنانة السورية فرح يوسف ونشرت صورة أدهم على «انستجرام» وعلقت عليها: "الفن مش حرام‬⁩، الحرام هو ان تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين.. كل إنسان هو حر، هو سيد نفسه، وخياراته تعبر عنه ويتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركو الخلق للخالق.. الله يوفقك بحياتك ‬⁩ وبتمنى ترجع عن قرارك لأنك لسه بأول عمرك وقمة عطاءك الفني".

أيمن سليم يتهم أدهم نابلسي ببحثه عن الشو

وأُضيف للقائمة، المؤلف أيمن سليم، الذي كتب عبر حسابه على «فيسبوك»: "بمناسبة إعتزال الأستاذ ( أدهم نابلسى ) للغناء أحب أفكر الناس بإعتزال فضل شاكر و حنان ترك و حلا شيحا و شيرين عبدالوهاب و شاهيناز و ساندى و دوللى شاهين و ميار الببلاوى و لقاء سويدان ، و أقول إن مش معنى إن شخص بيمر بظروف معينة أو أفكاره اتغيرت إنه صح و لازم نتعاطف معاه أو الجمهور ياخده قدوة و ريفرنس للتقوى و الإيمان".

وتابع: "الظروف بتتغير من شخص للتانى و ماحدش عارف مين بيفضل ثابت على قناعاته و مين بيغيرها بعد كام سنة أو بعد كام يوم .. أفتكر إن الوحيدة اللى قررت الإعتزال و غابت بدون إعلان اعتزالها أو شو الاعتزال من أخبار و برامج هى الفنانة الكبيرة ( عبلة كاملة ) ربنا يمسيها بالخير و يديها الصحة لكن اللى بيعمل فيديو أو ينزل صور و يفضل يحوم حوالين الميديا ده هو شخص متردد و مش عارف هو عايز ايه و مهما قال و عاد ممكن يرجع فى كلامه بكرة الصبح عادى جدًا".

و أضاف: "بالنسبة لأدهم ففى الفيديو اللى نزله بيقول مش معنى إعتزالى إنكوا مش هتشوفونى تانى بالعكس هتشوفونى أكتر من الأول و هتتعرفوا على شخصيتى.. يعنى كل الموضوع إنه بيعمل شيفت كارير من مطرب لبلوجر فين الإعتزال بقى".

اعتزال أدهم نابلسي الغناء

كان المطرب الأردني أدهم نابلسي أعلن اعتزاله الغناء نهائيًا، موضحًا أن سبب اعتزاله يرجع إلى تعارض مهنته كمغني مع إرضاء الله عز وجل.

نشر نابلسي مقطع فيديو جديد عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» قال فيه: "كل شخص فينا عنده أهداف وأحلام بيحاول يحققها، هل سألت نفسك لما توصل لده شور راح تحس هل هتحس بالإنجاز؟ أو إن أنت ما تحلم مرة تانية؟ أو تخطط لأهداف جديدة؟، هذا الموضوع خطر في بالي، و الهدف الرئيس لوجودنا في الحياة عشان نرضي ربنا ونكون مثل ما ربنا أمرنا".

وتابع: "صحي أن يكون عندك أهداف بس تكون متناسقة مع هدف وجودك بالحياة وهو عبادة ربن العالمين وأن فيه صح وغلط وتعمل الأحسن".

أدهم نابلسي يعرب عن سعادته بسبب اعتزاله

واختتم حديثه قائلًا: "الهدف اللي كنت بحلم بيه ما بيرضى رب العالمين، وأنا من زمان كنت عارف أن هييجي يوم واعتزل وجه اليوم وهعلن خبر سعيد جدًا.. الحمد لله اعتزلت الغناء وشكرًا على دعمكم".