/667492/حسن-شاكوش-يثير-الجدل-حول-علاقته-بمها-عبد-الكريم-صور

لم يكترث مطرب المهرجانات الشعبية، لقرار إيقافه التي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، منذ فترة ليست بالقليلة، فتارة يحيي حفلات خارج مصر وتارة أخرى يعلن تعاونه مع إحدى زملائه مطربي المهرجانات في عمل غنائي جديد، ليفجأنا بحضوره حفلة عامة بإحدة أماكن السهر.

دوت الخليج يرصد أول ظهور لحسن شاكوش بحفل عامة رغم إيقافه

وأقيم الحفل على شرف عيد ميلاد مها عبد الكريم، ولكن حالة من الجدل اثيرت وكثير من التساؤلات طرحت حول علاقة حسن شاكوش بمها فمن هى الشقراء التي كانت وراء حضوره الحفل وظل معها طوال الليل حتى انتهاء الحفل، خاصة بعدما التقط شاكوش العديد من الصور معها وغنى لها.

وحضر الحفل أيضا، كلا من حمو بيكا وشحته كاريكا إلا أن اهتمام مها بحسن شاكوش كان الأكثر لفتا للإنتباه.

حمو بيكا وحسن شاكوش يستعدان لطرح أغنية «دايمًا حاسدنا» عبر يوتيوب

على الصعيد الآخر، يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش، لطرح أغنية مهرجانات جديدة، تحمل اسم «دايمًا حاسدنا»، المقرر طرحها مساء اليوم الإثنين، عبر قناتيهما الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وروَّج حمو بيكا لأغنيته الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر فيديو، قال فيه: انتظروا النهاردة مهرجانا دايمًا حاسدنا.. استنوا الشغل الجاي، بحبكم يا أحسن أخوات في الدنيا.

كلمات أغنية ديما حاسدنا

وتقول كلمات الأغنية: أنا دمعي تعبني، ناس مش حبينا دول بيغيروا منا، دايمًا حسدنا وضحكتهم صفرا، على ورا جيبانه، أنا بابا أنا هخبط مش هتخبط، كله في أرضنا يتظبط، ومفيش عندنا عزيز.

ولم يكتفيا الثنائي بالعمل الغنائي فقد، بل حرصا على الإحتفال بنجاح حفلهم الغنائي بمدينة الرياض والذي شركاه مع زميلهما المطرب عمرو كمال، في إشارة إلى محاولة إستفزاز الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد قرار منعهم من الغناء الذي أصدره مؤخرا.

ونشر حمو بيكا فيديو للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليه: «الحمد لله ع العظمة دي.. ربنا يديمها نعمة».

في حين نشر حسن شاكوش فيديو له أيضا من نفس الحفل، وعلق عليه: «الحمدلله أول حفل في موسم الرياض, شكرا للشعب السعودي الجميل».

قرار منع حسن شاكوش وحمو بيكا من الغناء

أتى ذلك في ظل قرار النقابة بمنع مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقاب، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».