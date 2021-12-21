«أصحاب ولا أعز»..أول عمل سينمائي عربي من إنتاج نتفلكس

/667516/أصحاب-ولا-أعزأول-عمل-سينمائي-عربي-من-إنتاج-نتفلكس

تستعد منصة نتفكلس لعرض أولى أعمالها السينمائية العربية، والتي أتت بعنوان «أصحاب ولا أعز»، في نهاية يناير المقبل، اذ أنه من المرجح ان يعرض في يوم 20.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أول عمل عربي على نتفلكس

ويعد فيلم «أصحاب ولا أعز» بطولة الفنانة المتألقة منى زكي، بالتعاون مع الفنان الكبير إياد نصار وهو مأخوذ عن الفيلم الإيطالي، "Perfect Strangers".

وتدو أحداثه حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

تفاصيل فيلم Perfect Strangers

بينما فيلم Perfect Strangers فيدور حول رقم قياسي في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، والنسخة العربية منه يقوم ببطولته كلا منمنى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

إياد نصار يخوض البطولة أمام منى زكي في رمضان 2022

على نفس السياق، انضم الفنان إياد نصار لبطولة مسلسل منى زكي الجديد التي من المقرر أن تشارك به في المارثون الرمضاني 2022 بعد أن حققت نجاحا ساحقا العام الماضي بمسلسل “لعبة نيوتن”.

وتناقش منى زكي مسلسل «لام شمسية» التي تخوض من خلاله المارثون الرمضان للعام المقبل،قضية تمس المجتمع المصري بشدة وهي «إغتصاب الأطفال».

منى زكي تبدأ تصوير القاهرة مكة

الجدير بالذكر أنه، تشهد منى زكي حالة من الإذدهار الفني في تصوير أحدث أعمالها السينمائية والتي أتت بعنوان «القاهرة- مكة» للمخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء.

ويشارك في بطولة فيلم «القاهرة- مكة» بجانب منى زكي، كلا من محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء، وذلك بتعاون إنتاجي بين فيلم كلينك محمد حفظي Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures.

وتدور قصة الفيلم قبل أيام من سفر امرأة ذات ماضٍ سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مُجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعودًا، أو نزولًا.