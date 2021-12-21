نانسي عجرم تستقبل 2022 بحفل غنائي في مصر

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجر، لإحياء حفل غنائي جديد في مصر، وذلك في يوم 31 من الشهر الجاري، استقبالا للعام الجديد 2022، واحتفالا مع الجمهور بليلة رأس السنة.

دوت الخليج يرصد حفل نانسي عجرم بمصر

وروجت نانسي عجرم للحفل، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فنشرت البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه، قائلة: “سوا منستقبل ٢٠٢٢ من مصر أم الدنيا”.

وكانت أحيت نانسي عجرم خلال عام 2021 حفلين غنائين بمصر، الاولى كانت بالمسرح الرومانى بمارينا اثناء موسم حفلات الصيف، والثانية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

نانسي عجرم تطرح أحدث ألبوماتها «نانسي 10»

وطرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغنيات ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم «نانسى 10»، وهى من كلمات الشاعر الغنائى شادى نور، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقى هادى شرارة، ومكس وماستر إيلى بربر.

ويضم ألبوم «نانسى 10»، 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسى والحزين والمقسوم متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، وهذا الشكل الذى تحرص دائما نانسى عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها فى مصر والوطن العربى.

أغنية عاتب ولوم

وحققت أغنية المطربة اللبنانية نانسي عجرم الجدبدة بعنوان «عاتب ولوم» نجاحًا ساحقًا بعد ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد مصطفى، ويقول مطلعها: "ماهى كانت تخلص أهى.. بابتسامة حلوة ورايقة، ونشينا العند حبة.. وسبنا مشاعرنا سايقة، أكيد هتسرح لو ثانية.. فى ذكرى حلوة ما بينا، أكيد هتلمح فى عينيا نظرة حب صادقة".

من جانبه، أعرب الملحن محمد رحيم، عن سعادته بالعودة للعمل مع النجمة نانسى، منذ أغنية "فى حاجات" التى طرحت منذ سنوات، قائلًا: "10 سنين عدوا بسرعة جدا على آخر تعاون بينى وبين نانسى من وقت صدور أغنية فى حاجات، السنادى رجعنا تانى، سعيد جدا برجوعنا للتعاون من خلال أغنية عاتب ولوم، بتمنى تعجبكوا إن شاء الله".