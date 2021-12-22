الإنتاج الحربى قاطرة الصناعات الوطنية فى مصر.. قصة نجاح فى دعم الوطن

جدة - نرمين السيد - ولتنفيذ رؤية وزارة الإنتاج الحربى بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسى لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة، وحريصة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، تم عمل خطة استراتيجية لزيادة المكون المحلى بمنتجاتها سواء العسكرية أو المدنية ووضع خطة للتطوير لتعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وتوفير المواد الخام فى التوقيتات المناسبة مع رفع المستوى الفنى والتأهيل المناسب للعنصر البشرى.

المنتجات الحربية

إعداد استراتيجية لتطوير المنتجات الحربية اعتمادًا على المطالب الحالية والمستقبلية للقوات المسلحة، وترتكز هذه الاستراتيجية على خطط تطوير الأسلحة والذخيرة والمعدات.

استحداث منتجات جديدة مثل الصلب المدرع فلأول مرة يتم إنتاج صلب مدرع مصرى، بالتعاون المشترك بين الإنتاج الحربى وإحدى شركات القطاع الخاص العملاقة والقوات المسلحة وهذا يعنى امتلاك تكنولوجيا حرجة.

بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية لتصميم وتصنيع مركبة مدرعة مصرية تضاهى المركبة البرمائية الروسية الشهيرة "BMP" فقد تم تصميم وإنتاج المدرعة سينا 200 بالتعاون مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة.

إنتاج القاذف السداسى عيار 38/40 مم بنظام الهندسة العكسية كقاذف للقنابل بأنواعها (ش.ف، الدخان، التدريب)، وتطوير البندقية الآلية 7.62×39 مم لتضاهى أحدث البنادق العالمية.

أما فى مجال المعدات الإلكترونية فقد تم تصميم وتصنيع عدد من الأنظمة بالتعاون مع القوات المسلحة وهى: (رادار ثنائى الأبعاد، رادار ثلاثى الأبعاد، مركز قيادة آلى محمول لكتيبة رادار، نظام التعارف المصرى المؤمن IFF).

تشمل الخطة التطوير الكمى والنوعى لعدد من المنتجات الحالية، فقد تم تطوير القاذف الصاروخى BM21 بمنظومة آلية لإدارة النيران ومنظومة آلية للملاحة ونظام الحاويات، كما تم تطوير عربة التطهير الكيميائى المتعددة ARS بالتعاون مع إدارة الحرب الكيمائية وتم استخدامها أثناء مجابهة جائحة كورونا وأثبتت كفاءة عالية.

كما تم العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلى، فبالنسبة للرشاش المصرى ومواسير الأسلحة الصغيرة تم الوصول بنسبة المكون المحلى إلى 90% ورفع الطاقات الإنتاجية إلى 400%، وفى مجال إنتاج المركبات المدرعة تم زيادة الطاقات الإنتاجية إلى 150% من خلال تدبير ماكينات القطع بالليزر وتطوير خطوط الدرفلة على الساخن والبارد.

أما بالنسبة إلى خطة تطوير إنتاج الذخيرة فقد تم استحداث منتجات جديدة مثل الذخيرة "155 مم" طويلة المدى بالقاعدة المجوفة، أيضاً قذائف الأعماق الصاروخية طويلة المدى (نورس، دولفين) المضادة للغواصات هما تصميم وتصنيع مصرى 100% وهما من أنظمة التسليح الرئيسى للمدمرات بالقوات البحرية.

تم زيادة تعميق التصنيع المحلى لمكونات الخرطوش بإضافة خط تصنيع المواسير وكذا تصنيع المادة القاذفة لخرطوش الرماية، وتعميق التصنيع المحلى بالنسبة لخط إنتاج شرائط النحاس التى تستخدم فى إنتاج ذخائر الأسلحة الصغيرة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مصنع البارود الأسود بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، مصنع 81 الحربى، والذى تم تنفيذه بواسطة سواعد أبناء الإنتاج الحربى وبذلك تم توفير مبلغ يزيد عن 15 مليون جنيه كانت مطلوبة بواسطة الشركة الأجنبية لتطوير الخط.

وفى مجال زيادة الطاقات الإنتاجية، فإنه فيما يتعلق بتصنيع ذخيرة الأسلحة الصغيرة جارى تدبير معدات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 46% ومخطط الانتهاء خلال ديسمبر القادم، وكذا تطوير مصنع إنتاج البارود الأحادى والثلاثى لزيادة الطاقات الإنتاجية للذخيرة الثقيلة والمتوسطة بنسبة 200%.

المشروعات القومية

تم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتحقيق التكامل وزيادة القيمة المضافة وبما يدعم الاقتصاد القومى، وبالتوازى تم فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات العالمية لتوطين بعض الصناعات وزيادة نسبة المكون المحلى بها.

ونظرًا لتوجه الدولة لإحلال الوقود الأحفورى بمصادر طاقة نظيفة ومتجددة للحفاظ على البيئة لتخفيض الفاتورة الاستيرادية تم إنشاء 3 خطوط إنتاجية جديدة.. فتم إقامة شراكة بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) وشركة صناعة وسائل النقل MCV لإنتاج أول أتوبيس مصرى يعمل بالكهرباء "SETIBUS".

كما يتم العمل على تحويل عدد (2262) أتوبيس تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة والأسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، وتم تأسيس شركة (مصرية / إماراتية) مشتركة لتصنيع وإنتاج وتسويق عربة بيك أب مزودة بمحرك متسوبيشى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين بنسبة مكون محلى 60%، ولإنشاء خط جديد لتجميع كاميرات المراقبة يتم التعاون مع شركة "هانوا تكوين" الكورية وقد تم اعتمادها مبدئيا من لجنة الرصد المرئى.

ومن أهم المشروعات القومية التى يتم المساهمة فى تنفيذها منظومة معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة من خلال تصنيع وإنشاء مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة ويتم تحويل المخلفات إلى سماد عضوى أو وقود بديل بطاقات مختلفة من 15 حتى 40 طن/ساعة، وفيما يتعلق بتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية فإنه يتم حاليًا اتخاذ الإجــراءات اللازمة لإنشاء أول مصنع فى مصر بطاقة 1200 طن/يوم بطاقة 23 ميجاوات/ساعة.

وتم إقامة تحالف بين الهيئة القومية للانتاج الحربى وشركتىّ أكواتك وMPS الأمريكيتين لإنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية ومعالجة المياه، وجار الإنتهاء من إنشاء وتطوير (104) مركز جديد لتجميع الألبان كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الزراعة.. ويتم المساهمة فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة.

تنفيذ "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" لتأهيل 1000 شاب من المهندسين على مستوى الجمهورية فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى، وتم إنتاج وتركيب محطات طاقة شمسية فى العديد من الوزارات والمؤسسات والجهات بالدولة، ويتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة حوالى 18 ميجاوات.

وتم المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة" بإجمالى مشروعات (193) مشروع فى مجالات تطوير/إنشاء محطات المياه، شبكات الشرب، الصرف الصحى وشبكات الكهرباء والسكن البديل.

التطوير

ويقوم الإنتاج الحربى بتنفيذ برامج تطوير تشمل تأهيل الكوادر فى التخصصات النادرة من خلال تنفيذ دورات تأهيلية مركزة ومتخصصة للكوادر فى مجال الذخائر والمفرقعات والأسلحة والمدافع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية.

وتطبيق نظام التدبير المركزى للمعدات والخامات ومستلزمات الإنتاج، بغرض الوصول لأقل الأسعار لكافة المطالب حتى نتمكن من خفض أسعار المنتجات مما يجعلها أكثر تنافسية.

وتم البدء فى تحديث تكنولوجيات وتحوير رخص الإنتاج (البندقية الآلية والمسدس 9 مم) على التوازى مع تحديث المعدات وخطوط الإنتاج وتزويدها بالماكينات CNC.

أما فيما يتعلق بمؤشرات الأداء فقد تم تحقيق إجمالى إيرادات نشاط بقيمة (20.1) مليار جنيه للعام المالى (2020/2021) مقارنة بـ (15.7) مليار جنيه للعام (2019/2020) بزيادة 28%.

"EDEX 2021"

المشاركة فى إقامة معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والذى تم إقامته خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعلى مدار أيام المعرض الأربعة شهد جناح وزارة الإنتاج الحربى إقبالاً كبيرًا من الزائرين والمهتمين بالشأن العسكرى للتعرف على جانب من منتجات الإنتاج الحربى العسكرية ومدى التطور والتقدم الذى وصلت إليه هذه المنتجات التى تُصنع وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم.

وشاركت وزارة الإنتاج الحربى فى الجناح المصرى بعدد من منتجاتها العسكرية مثل المدرعة المصرية ذات الجنزير "سينا 200" وهى ناقلة جند مدرعة متعددة المهام، مصممة بعقول وأيدى مصرية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتعميق دائرة التصنيع العسكرى بمصر، كما شاركت الوزارة أيضًا بالنسخة المطورة من العربة المدرعة ST-500"" وهى من نوعية المركبات التكتيكية الخفيفة الحركة والقادرة على حرية الحركة والمناورة السريعة، ويمكن تزويد العربة بقوة نيرانية كبيرة للقيام بعمليات التدخل السريع والعمليات الخاصة، وللعربة تجهيزات مختلفة (ناقلة جند، استطلاع، إسعاف، عربة مجهزة بمدفع هاون)، ومن المعروضات التى حظيت بإهتمام العديد من الزائرين روبوت التعامل مع العبوات الناسفة (M-300 & X-300)، ومن مواصفاته التكتيكية إمكانية السير والعمل فى الأراضى الممهدة والمدقات فى الظروف البيئية والجوية المختلفة، كذلك شاركت الوزارة بالمدفع الثنائى المضاد للطائرات زد يو (عيار 23 مم)، ومداها (أرضية 2000-2500 م) وأهداف جوية (1500-2000 م)، كما تم عرض الهاون عيار 120 مم طراز (UK2) بجناح الوزارة بالمعرض، بمعدل ضرب 8-12 بمبة هاون/دقيقة، ويبلغ أقصى مدى (7000) متر.

كما قامت الوزارة بعرض الرشاش المصرى متعدد الأغراض (عيار 7.62×51 مم) ويعمل الرشاش بضغط الغاز ويمكن التحكم فى معدل الإطلاق عن طريق منظم الغاز الخاص به، ومن معروضات الإنتاج الحربى فى معرض "EDEX 2021" القاذف سداسى الطلقات عيار 40 مم، كما ضم جناح الإنتاج الحربى بالمعرض قذيفة الأعماق (نورس-1) وتعمل قذيفة الأعماق (نورس-1) حتى عمق 300م تحت سطح الماء وتطلق من قاذف RBU1200، وتعد قذائف الأعماق سلاح حرب مضاد للغواصات، الغرض منه هو تدمير الغواصات، كذلك تم عرض البندقية الآلية الهجومية المطورة (عيار 7.62 × 39 مم)، وفى مجال المعدات الإلكترونية المتطورة عرضت وزارة الإنتاج الحربى فى جناحها بمعرض "EDEX 2021" رادار إكتشاف الأهداف الجوية ذات المقطع الرادارى الصغير للطائرات الموجهة بدون طيار (بردوينى-1).

وكان من المعدات الخاصة المعروضة بجناح الوزارة شنطة ضبط وتنسيق الأسلحة الصغيرة بالليزر، كما تم عرض عدد متنوع من الذخائر بأعيرة مختلفة وتشمل ذخيرة المدفعية التى تم عرضها لأول مرة التى يصل مداها حتى 40 كم وذخيرة الدبابات السابو العمليات.

على جانب آخر، شهدت أيام معرض "EDEX 2021" الأربعة نشاطًا لافتًا للمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، إذ قام بعقد العديد من اللقاءات لبحث سبل التعاون المشترك مع ممثلى الجهات والشركات العاملة فى مختلف مجالات التصنيع العسكرية والدفاعية، كما قام بتفقد العديد من أجنحة الشركات العالمية للإطلاع على قدراتها التصنيعية، وشهد توقيع مذكرة تفاهم وإتفاقية مع الجانب الإماراتى.

وتعكس هذه الإنجازات التى ذُكرت خلال السطور السابقة أن شركات الإنتاج الحربى تعد الركيزة الأساسية للصناعات العسكرية وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وإذ تُحقق الوزارة كل تلك الإنجازات بجهد وسواعد أبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.