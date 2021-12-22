مواعيد مباريات الاهلي القادمه والقنوات الناقلة

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يستعد النادي الأهلي لخوض مباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد نهاية مباراة اليوم أمام الرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب الأهلي أمام فيوتشر يوم الأحد المقبل الماوفق 26 ديسمبر في تمام الثامنة مساء، وسوف تقام المباراة على ملعب الأهلي وي السلام.

أما المباراة التالية ستكون أمام بيراميدز في قمة مباريات الجولة الثامنة، وتقام يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وسيتم إيقاف بطولة الدوري المصري بعد ذلك من أجل مسابقة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وسوف يتم إذاعة المباريات على أون تايم سبورتس 1 المالك الحصري لحقوق الدوري الممتاز.

مرتضى منصور يتحدى محمود الخطيب في أعمال الخير مع أطفال «قادرون باختلاف»

بعد إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إعطاء الطفل أحمد طارق، أحد أبطال قادرون باختلاف، عضوية النادي الأهلي الرياضية، والانضمام لفريق السباحة بالقلعة الحمراء، رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على هذا الأمر.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن وجود 50 عضوية عاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مدى الحياة.

وأكد منصور أن هذه العضوية مختلفة عن التي حصل عليها أحمد طارق، لأنها عضوية رياضية فقط، بينما من يفعلها ستكون عاملة وستتواجد عائلة الأطفال معهم داخل النادي.

وتحدث مرتضى منصور أنه يفعل ذلك بشكل مستمر، وأنه بعد مؤتمر الرئيس السيسي مع أطفال قادرون باختلاف، قرر المشاركة في هذا العمل الخيري وعمل 50 عضوية عاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب مرتضى منصور، من وزير الشباب والرياضة إرسال الأسماء التي تستحق العضويات التي أعلن عنها، من أجل الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة والتواجد داخل النادي بشكل مستمر.

بالصور.. محمود الخطيب يستقبل أحمد طارق في مقر النادي الأهلي

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي فى الواحدة من ظهر اليوم الإثنين، الشاب أحمد طارق من ذوى الهمم، الذى طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية أمس "قادرون باختلاف" تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة فى النادى الأهلي، بوصفه بطل جمهورية فى اللعبة.