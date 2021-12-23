ريال مدريد يضرب أتليتك بيلباو بثنائية وينفرد بصدارة الليجا

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حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو، بنتيجة 2/1 على ملعب "سان ماميس"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم لاعبوا ريال مدريد مباراة جيده خارج ملعبه، في ظل الدوافع الكبيرة التي كانت عند أتليتك بيلباو الذي كان يريد تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره.

وأحرز أهداف ريال النجم كريم بنزيما في الدقيقتين 4 و7 ، بينما أحرز سانسيت هدف أتليتك بيلباو الوحيد في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وحاول أن يتعادل ولكن لاعبو الملكي حافظوا على النتيجة وخرجوا فائزين من اللقاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 46 مغرداً منفرداً بالمركز الأول، بينما ظل أتليتك بيلباو عند النقطة رقم 24 في المركز العاشر.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتليتك بيلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: فينيسيوس جونيور، توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما.

دكة البدلاء: فيديس، دييجو بينارو، فاييخو، يوفيتش، ماريانو دياز، أنطونيو بلانكو، ميجيل، بيتر، رافا مارين.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 43 نقطة

2- إشبيلية 37 نقطة

3 - ريال بيتيس 33 نقطة

4- رايو فاييكانو، 27 نقطة

5 - أتلتيكو مدريد 29 نقطة

6- ريال سوسيداد 29 نقطة

7- برشلونة 28 نقطة

8- فالنسيا، 28 نقطة

9- فياريال 25 نقاط

10- اتلتيك بلباو 24 نقاط

11- إسبانيول 23 نقطة

12- أوساسونا 22 نقطة

13- سيلتا فيجو 20 نقاط

14- مايوركا 20 نقاط

15- غرناطة، 19 نقاط

16- خيتافي 15 نقاط

17- إلتشي 15 نقطة

18- ألافيس 15 نقاط

19- قادش 14 نقاط

20- ليفانتي 8 نقاط.

ريال مدريد وأتليتكو مدريد

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد واتليتكو، بتقدم الفريق الملكي، بهدفين دون رد عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، وأسينسيو.

أهداف المباراة

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة، والوحيد في الشوط الأول، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، سددها بنزيما على الطائر في سقف شباك أوبلاك حارس الأتليتي.

عاد أسينسيو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى للفريق أنهاها بتمريرة عرضية أرضية خادعة بشكل رائع بإتجاه زميله ماركو أسينسيو المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.