تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 23-12-2021 ودرجات الحرارة 

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 23-12-2021، حيث تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الخميس 23-12-2021 ودرجات الحرارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، وتستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%

كما يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، وشبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناى وشمال الصعيد.

وفيما يلي ينشر دوت الخليج بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-12-2021

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 8 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة.