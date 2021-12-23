مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، مباريات هامة ومن أبرزها مواجهة بشكتاش أمام فريق غوزتبه فى الدوري التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري التركي

يخوض فريق ملطية سبور ضد قيصري سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 4 عصراً.

تقام مباراة بشكتاش أمام فريق غوزتبه والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساء عبر قنواتbeIN Sports Turky.

مواعيد مباريات كأس البرتغال

تقام مباراة بورتو ضد بنفيكا في تمام 10.45 مساء على قناة Sport TV1 Potugal

يخوض فريق فيزيلا ضد سبورتينج براجا في تمام 8.45 مساء

تقام مباراة ريو آفي ضد بيلينينسيش في تمام الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

تقام مباراة أيندهوفن ضد فريق جو أهيد إبجلز 7.45 مساء

سبارتا روتردام ضد فريق آر كي سي فالفيك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10 مساء.

تأهل ليفربول على حساب نظيره ليستر سيتي من الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم 3 يناير، بينما يتقابل تشيلسي مع توتنهام في الجهة الأخرى.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .

ليضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: كونور برادلي – جو جوميز – بيلي كوميتو – كوستاس تسيميكاس

الوسط: تايلر مورتون – جوردان هندرسون – أوكسلايد تشامبرلين

الهجوم: نيكو ويليامز – تاكومي مينامينو – روبرتو فيرمينو