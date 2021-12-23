حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 24-12-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 24/12/2021

مهنيا: تتخلص اليوم من مشاكل واوراق كانت تشغلك خلال الايام الماضية وقد تتلقى عروض سفر او وعود بوظيفة تطمح بها

عاطفيا: مشروع زواج وقد يكون من خلال مصالحة بعلاقة من الماضي او شخص مقرب من محيطك

صحيا: استبدل افراطك الجنوني في شرب القهوة في العصير الطبيعي فهو مفيد لجسمك اكثر

حظك اليوم برج الثور الجمعة 24/12/2021

مهنيا :اليوم تعود لك عزيمتك السابقة نتيجة اتصالات ولقاءات لكنك في المقابل قد تعاني من الضغوط بسبب امر يتعلق في العائلة

عاطفيا: حاول ان تكون الى جانب الشريك ولا تحاسب في هذه الاوقات على اخطاء الماضي

صحيا:لا تهمل صحتك وحاول مراجعة طبيبك وقم ببعض التحاليل للأطمئنان على صحتك

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 24/12/2021

مهنيا:تفرح اليوم بسبب اخبار تتعلق في مجالك المهني او موافقة على طلب دراسة وقد يكون اوراق تتعلق بالسفر

عاطفيا:للعازب مشروع زواج الى الواجهة والمتزوج امام مفاجأت كبيرة

صحيا: انت بحاجة لقضاء بعض الاوقات خارج المنزل او قم بنزه بمكان بالطبيعة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 24/12/2021

مهنيا:تعيش تحت ضغوط مالية هذا اليوم لكن سرعان ما تجد الحلول بمساعدة مقربين او اصدقاء اوفياء

عاطفيا: لا تغامر بعلاقتك وتفكر في الماضي او تبنى اوهام تدفع ثمنها غاليا مع الايام

صحيا:الم المفاصل ناتج عن قلة النوم وقد يكون الفراش غير مناسب لك حاول تغير مكان نومك

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 24/12/2021

مهنيا:لا تجرح بكلامتك القاسية احد وحاول ان تكون دبلوماسي اكثر في التعاطي حتى لا تقع بمشاكل مع الزملاء

عاطفيا: ناقش بهدوء مع الشريك خصوصا في النقاط التى تتحدث عن انتقال لمكان جديد ولا تاخذ قرارت بمفردك

صحيا:عصبيتك الزائدة ممكن تأثر بشكل كبير على صحتك النفسية والجسدية حاول خذ الامور بهدوء اكثر

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 24/12/2021

مهنيا:تنشغل في امور داخل منزلك مع العائلة وقد يكون هناك موضوع انتقال لمكان جديد او سفر

عاطفيا: تزداد الخلافات بينك وبين الشريك في الفترة الاخيرة وهذا بسبب الضغوط التى تتعرض لها من قبل المقربين

صحيا: الم الرأس والجسد سببها هو ساعات النوم القليلة التى تمضيها حاول نظم اوقات نومك

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 24/12/2021

مهنيا : تقدم تبريرات اليوم لزملاء او شركاء بالعمل نتيجة تأخر بعض الامور المالية حاول ان تنظم مصروفك بشكل افضل

عاطفيا: الامور مع الشريك جيدة لكن عليك ان تحسم قراراك في الارتباط وتأسيس اسرة لقد حان الوقت لذالك

صحيا: نقص التغذية وخصوصا الفاكهة والخضار في وجباتك اليومية امر لا يتحمل التأجيل

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 24/12/2021

مهنيا:عليك اليوم الحذر جيدا خصوصا بالمواضيع التى تتعلق في اوراق او مستندات لا توقع على شيئ قبل ان تراجع التفاصيل جيدا

عاطفيا: اخبار جيدة وامور تحصل اليوم وهناك قصة حب جديدة او اعتراف متبادل في الاعجاب بشخص مقرب

صحيا: لا تهمل صحتك بسبيل الحصوا على المال وحاول اعطي لنفسك وقت من الراحة بعيدا عن العمل

حظك اليوم برج القوس الجمعة 24/12/2021

مهنيا :انفراج مالي تحصل عليه اليوم او بمساعدة اصدقاء او يكون قروض من البنوك تحصل على موافقة

عاطفيا: لا تضغط على الشريك واترك الامور تمشي بهدوء فقط حاول ان تكون مهتم اكثر من الناحية الرومانسية

صحيا: مشاكل المعدة ناتجة عن شرب القهوة بشكل جنوني وخصوصا ساعات الصباح الاولى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24/12/2021

مهنيا: تنتهي اليوم من مشكلة كانت تشغلك خلال الايام الماضية وتكون بحال افضل خصوصا فترة بعض الظهر

عاطفيا: تشعر ان الشريك غامض بتعامله معك خلال الايام الماضية وستكتشف امور جيده بعلاقتك اليوم

صحيا: حاول ان تشرب ماء كثيرا خلال فترة النهار بدل من المشروبات الغازية

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 24/12/2021

مهنيا: تراجع الحظ لديك يشعرك بالأحباط لكن عليك ان تثابر في سبيل الوصول للنجاح خصوصا انك شخص مجتهد

عاطفيا: شخص من الماضي يعود لحياتك وقد يسبب لك فرحة كبيرة او مشروع زواج مفاجئ لك

صحيا: امضى اوقات فراغك في ممارسة الرياضة او اذهب الى النادي لتحسين حالتك النفسية

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24/12/2021

مهنيا:مشاكلك المادية تجعلك لا تميز بين النجاح والفشل لكن عليك التحرك اكتر والبحث عن مدخول اضافي

عاطفيا: اكسر الروتين الحاصل بينك وبين الشريك وحاول ان تقوم ببعض الاهتمام اكثر

صحيا:النوم في وقت متأخر يهدم صحتك وعملك حاول نظم اوقات نومك بشكل افضل