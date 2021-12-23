اليوم..عمر كمال يستعد لطرح أغنية «أنتي قلبي» بالتعاون مع شيماء المغربي

/667780/اليومعمر-كمال-يستعد-لطرح-أغنية-أنتي-قلبي-بالتعاون-مع-شيماء-المغربي

بعد الكثير من التشويق، يستعد مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال لطح أغنيته الجديدة «أنتي قلبي»، والتي أثار بها الجدل مؤخرا، بالتعاون مع المطربة شيماء المغربي.

دوت الخليج يرصد موعد طرح أغنية انتي قلبي لـ عمر كمال

وتطرح الأغنية اليوم في السادسة مساءً، وكان قد احتفلا الثنائي بتصدر برومو أغنيتهما الجديدة «أنتي قلبي» التريند، بعد ساعات من طرحه.

وشارك عمر كمال احتفال مع الجمهور ، من خلال فيديو نشره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرا به الثنائي وهما يتراقصان على أنغام أغنيتهما الجديدة، وعلق عليه، قائلا: “الحمد لله برومو " أنتى قلبى " ف التريند العام “.

عمر كمال يثير الجدل بسبب أنتي قلبي

وشارك مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال مؤخرا، صورة مع إحدى المطربات تدعى شيماء مغربى، أثارت حيرة وتساؤلات عدد كبير من الجمهور.

وظهر عمر كمال خلال الصورة، مرتديا بدلة بيضاء وبجانبه الفنانة شيماء مغربي بفستان زفاف، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «مفيش مبروك»، لتعيد شيماء مغربي هذا الأمر عبر حسابها وتعلق: «انت قلبي».

ومن هنا بدأ الجمهور يتسائل، هل هذا عمل جديد يجمع عمر كمال بهذه المغنية ، أم أنها يمهد لوجود علاقة تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

عمر كمال يحسم الجدل حول ارتباطه بـ شيماء المغربي

هذا، وكشف مؤدي المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال، حقيقة ارتباطة بالفنانة شيماء المغربي، بعدما أثار الجدل حولهما لأيام بسبب تبادل الصور والكلمات الرومانسية بينهما.

ونشر عمر كمال فيديو، يجمعه بشيماء مغربي وسط النيل، يتبادلان من خلاله الرقص والغناء، لينفي ارتباطه بالفنانة، مؤكدا أنه عمل غنائي جديد يجمعهما بعنوان “انتي قلبي”.

عمر كمال يُغير كلمات «بنت الجيران» للمرة الثانية

لم يتعلم الفنان ومؤدي المهرجانات عمر كمال، من واقعته الأولى بعد تغيير كلمات مهرجان «بنت الجيران» بالسعودية من أشرب خمور وحشيش، إلى أشرب تمور وحليب، لتنقلب السوشيال ميديا رأسا على عقب، متهمين عمر كمال بالإساءة لمصر.

وعاد عمر كمال لتكرار تلك الواقعة مرة أخرى أثناء لقاء تليفزيوني له بالأردن، اذ غير كلمات الأغنية لـ “أشرب رشووف وجميد”، وشارك المطرب، الفيديو مع الجمهور عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليه: “وأشرب رشووف وجميد، عشان الأردن، أستنوا حلقة رأس السنة".