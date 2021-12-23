نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢١-٢٠٢٢ موقع الاستعلام عن أسماء المقبولين بكلية الشرطة بالرقم القومي والملف الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة كلية الشرطة 2022 ، هو ما يبحث عنه نحو 70 ألف متقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الجديد ، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل والأخبار فيما يخص إعلان نتيجة كلية الشرطة 2021-2022 ، وما تم الكشف عنه بخصوص موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة اليوم ، حيث أكدت العديد من المصادر الرسمية أنه سيتم انعقاد مؤتمراً صحفياً موسعاً بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 23-12-2021 من أجل الإعلان شرح معايير الاختيار والقبول التي أجريت هذا العام في اختيار العناصر وعدد المتقدمين، والكثير من المواقع الرسمية ستعمل شراء حقوق نشر نتيجة كلية الشرطة مثل اليوم السابع, البوابة نيوز, فيتو, الوفد, صدى البلد، وغيرها من المواقع التي تقوم بشراء حقوق نشر أسماء المقبولين في أكاديمية الشرطة.

نتيجة كلية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، يرغب جميع الطلاب المتقدمين بملفات الالتحاق بأكاديمية الشرطة معرفة نتيجة كلية الشرطة الآن من طلاب حاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد، ومن خلال موقعنا هذا سنعمل على رصد وتقديم كافة التفاصيل والمعلومات فيما يخص تفعيل رابط موقع نتيجة كلية الشرطة الرسمي وكيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرقم القومي.

ونقلاً عن بعض المواقع الرسمية المصرية، فقد تم التأكيد أنه سيتم انعقاد مؤتمراً صحفياً موسعاً، وذلك من أجل شرح كافة المعايير للقبول في أكاديمية الشرطة للدفعة الجديدة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة الثانوية الأزهرية، والجدير بالذكر أنه تم تغيير نسبة التقديم والقبول في كلية الشرطة لتكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلي للدرجات.

موقع نتيجة كلية الشرطة 2021-2022

وأكدت نفس المصادر الرسمية المطلعة أن سيادة اللواء محمود توفيق قد اعتمد نتيجة الطلاب المقبولين في كلية الشرطة، وما يتبقى فقط هو الإعلان وشرح كافة المعايير من خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، وسوف يتراٍ هذا الاجتماع سيادة اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الأكاديمية وكلية الشرطة وتحنت إشراف سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفور الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢٢ ، سيتم العمل على إجراء اتصالات هاتفية بجميع الطلاب المقبولين في أكاديمية الشرطة أو سيتم الاعتماد على إرسال رسائل على هواتفهم المحمولة ، وسيتم بعد ذلك الدخول في مرحلة استكمال كافة إجراءات الالتحاق إلى صفوف رجال الشرطة البواسل.

طريقة الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2022 ، وهي تتمثل في عدة خطوات سهلة وبسيطة حيث يجب أولاً الدخول عبر رابط موقع أكاديمية الشرطة المرفق أدناه، ومن ثم قم بكتابة الرقم القومي ورقم الملف ثم اختيار أيقونة الاستعلام أو البحث، ثم الانتظار قليلاً سيتم عرض النتيجة كاملة، كما سيتم قبلها الاتصال هاتفياً بجميع المقبولين في كلية الشرطة لتهنئتهم بقبولهم للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وتم الإعلان منذ قليل عن النتيجة نقلاً عن موقع اليوم السابع.

رابط نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢١-٢٠٢٢

بعد انعقاد المؤتمر الصحفي الرسمي الموسع ، يُمكنكم الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2022 ، ومعرفة أسماء المقبولين في كلية الشرطة من خلال الدخول عبر رابط موقع أكاديمية الشرطة الرسمي على الإنترنت أو من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2022 بالرقم القومي والملف، عبر ( الرابط التالي )، ويزداد البحث الآن عبر المحرك الشهير جوجل من قبل جميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الجديد ٢٠٢٢ ، ونحن من خلال موقعنا هذا “ثقفني” سنعمل على رصد المزيد من الأخبار والتفاصيل الجديدة التي سيتم الكشف عنها خلال الوقت القليل القادم.