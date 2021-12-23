نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت” رابط نتيجة كلية الشرطة 2022 برقم الملف وأسماء المقبولين academy.moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة كلية الشرطة 2022 فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عبر محرك البحث جوجل، وعبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم عن لينك نتيجة كلية الشرطة المصرية 2021 – 2022، بعد أن جاء في خبر عاجل في جريدة اليوم السابع اليوم عن ظهور نتيجة كلية الشرطة المصرية، وقد أعلن اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد أول وزير الداخلية، عن قبول 2450 طالباً بكلية الشرطة للعام 2022.

وجاء عدد المقبولين الحاصلين على الثانوية العامة 1000 طالب، بينما تم قبول 1400 طالباً من كلية الحقوق، وباقي العدد من كليات أخرى، وشددت وزارة الداخلية على المقبولين ضرورة الدخول على رابط وزارة الداخلية academy.moi.gov.eg للاستعلام عن النتيجة، وعلى من تم قبوله ضرورة تجهيز كافة المستندات اللازمة، وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على الشروط والضوابط الموضوعة، وتم انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة المصرية، وسوف نقوم هنا من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، بترك رابط استعلام نتيجة كلية الشرطة المصرية 2021، وكذلك طريقة وآلية الاستعلام وكافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

رابط نتيجة كلية الشرطة 2022

في خبر عاجل اليوم انتظره الآلاف من الطلاب الحالمين بالالتحاق بكلية الشرطة المصرية 2022، تم الإعلان اليوم عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة وكلية الحقوق وبعض الكليات الأخرى للالتحاق بالكلية، وقد ظهرت النتيجة بشكل رسمي اليوم الخميس الموافق 23\12\2021، ويتم الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني عن طريق الرقم القومي ورقم الملف، وفيما يلي سوف نقدم لكم في الفقرة القادمة طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة.

آلية وطريقة الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة المصرية

يتم الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول على موقع أكاديمية الشرطة المصرية الرسمي.

إدخال الرقم القومي ورقم الملف الخاص بالمتقدم.

النقر على أيقونة “دخول”.

الضغط على أيقونة “استعلام” سوف تظهر النتيجة في الحال مع تمنيات أسرة الموقع للجميع بالتوفيق والنجاح.

رابط أكاديمية الشرطة المصرية

تقدم ما لا يقل عن 70 ألف من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة المصرية، حيث يحلم الكثير من الشباب بالالتحاق بهذه المؤسسة العريقة، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط موقع أكاديمية الشرطة للاستعلام عن النتيجة.

أسماء المقبولين في كلية الشرطة المصرية 2021

بعد أن تم الإعلان اليوم عن نتيجة كلية الشرطة المصرية. ازداد البحث بصورة كبيرة عن أسماء المقبولين بكلية الشرطة 2022. ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين إلكترونياً من خلال الدخول على موقع أكاديمية الشرطة. وقد تركنا لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن النتيجة في أعلى المقال. كل ما عليكم فعله هو الدخول على لينك نتيجة كلية الشرطة واتباع الخطوات الموجودة في المقال للاستعلام.