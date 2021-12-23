بالدموع و الرقص الهستيري .. هيفاء وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها (صور وفيديوهات)

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كانت الفنانة هيفاء وهبي نجمة حفل خطوبة أختها "هناء" كعادتها في خطف الأنظار، و احتفلت هيفاء وهبي بشقيقتها أمس، وذلك وسط أجواء دافئة بحضور الأهل و الأصدقاء وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث ظهرت هيفاء في سعادة بالغة و رقصت علي أنغام الموسيقي، وظهرت هيفاء وهي ترقص وسط الحضور في الحفل، وزغردت لأختها "هناء" في دلالة منها على سعادتها البالغة بها والاحتفال بخطوبتها.

ويرصد موقع دوت الخليج تفاصيل خطوبة أخت الفنانة هيفاء وهبي وذلك خلال السطور الاتية.

لقطات من حفل خطوبة أخت هيفاء وهبي

قامت الفنانة هيفاء وهبي بالنشر عبر خاصية «استوري»، وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بالاضافة بعض الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير، حيث عرضت لقطات فيديو من حفل خطوبة "هناء"، بالإضافة إلى عدد كبير من الصور، من بينها يد أختها وهي مرتدية خاتم الزواج، إوكتبت عليها «she said yes».

اطلالة هناء أخت هيفاء في خطوبتها

ارتدت هناء أخت هيفاء وهبي فستان أحمر قصير بسيط، لونه أحمر، وان شولدر، وتميز الميكاج الخاص بها بالبساطة الشديدة و الرقة، واختارت عقد بسيط من الألماس علي هذه الأطلالة، بالاضافة الي أن خاتم الزواج كان من الألماس اللامع.

اطلالة هيفاء وهبي في خطوبة أختها

أعمال هيفاء وهبي في الفترة الماضية

تصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًة ولاقت إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

حفل هيفاء وهبي ببور سعيد

هذا وحرصت الفنانة هيفاء وهبي على الكشف عن سبب ارتدائها فستان حفلها الأخير بمدينة بورسعيد، والذي أثارت الجدل به في الأيام القليلة الماضية.

وشاركت هيفاء وهبي فستانها عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها كاشفة عن سر اختيارها للون الأخضر: “لأنه لون النادي المصري البورسعيدي”.

وظهرت هيفاء وهبي خلال حفل بورسعيد بفستان أخضر مائل للزيتي، طويل لكنه كشف عن جزء من الصدر لتبرز إطلالتها إطلالتها الطاغية التي لطالما اشتهرت بها هيفاء وهبي.

حفل هيفاء وهبي بالساحل الشمالي

أحيت الفنانة المتألقة هيفاء وهبي حفل جديد ضمن حفلات مدينة العلمين بالساحل الشمالي والذي شهد حضور عدد من أصدقائها من الوسط الفني، وشهد الحفل حضورا جماهيريا ساحقا.

وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها المعلقة في أذهان الجمهور، في وسط أجواء رائعة من حفلات الصيف المعروفة مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة منعا لتفشي وباء كورونا، وتترواحت أسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي بين 3 فئات، وهي 750 وقوفا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـ vip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد، وتم فتح أبواب الدخول من العاشرة، وحتى الرابعه فجرا.