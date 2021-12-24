خط الصعيد..أبرز 10 نقاط في حياة شعيب علم الدين الخُط التائب في سوهاج

/667951/خط-الصعيدأبرز-10-نقاط-في-حياة-شعيب-علم-الدين-الخط-التائب-في-سوهاج

ودع دنيانا منذ ايام قليلة احد أشهر من نالوا لقب خط الصعيد، المدعو شعيب علم الدين، والذي كان يقطن بقرية القرامطة عرب في مركز سوهاج، عن عمر ناهز 70 عام، بعد ازمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها الي المستشفى ولفظ بداخلها أنفاسه الاخيرة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يرصد موقع دوت الخليج أبرز النقاط في حياة خط الصعيد شعيب علم الدين، والتي لا يعلمها الكثيرون الا المقربون منة، او من تعرضوا لسيرته الذاتية عن قرب.

_ دخل خط الصعيد شعيب علم الدين السجن عام 1985 أميا لا يقرأ ولا يكتب وتعلم القراءة والكتابة داخل جدران السجن.

_ حفظ خط الصعيد شعيب علم الدين الكثير من القرآن الكريم داخل ارجاء السجن بعد تعلمة القراءة والكتابة على يد بعض النزلاء في السجن.

_ قرر شعيب علم الدين خط الصعيد التوبة والرجوع الى الله وترك عالم الاجراء وعدم العودة الية مهما كلف الامر قبل خروجه من السجن بسنوات طوال.

_ شعيب علم الدين خط الصعيد بعد أن خرج كان يؤم الناس في المساجد ولا يتركه فرض الا ويقوم بصلاته داخل جدران المسجد.

_ مكث شعيب علم الدين خط الصعيد 20 عام داخل السجن، منها انفرادي وجماعي، ذاق خلال تلك الفترة اشد انواع العذاب والحرمان من متع الحياة واحتضان ولدة الوحيد.

شعيب علم الدين خط الصعيد بسوهاج

_ لم يهنأ شعيب علم الدين بولدة الذى تركة 7 سنوات ودخل السجن وخرج ولم يجده على وجه الدنيا بل تحت التراب، بعد ان صدمته سيارة مجهولة فرت هاربة.

_ شعيب علم الدين في أواخر أيامه كان يتزاور مع الاهل والجيران ويتواجد بينهم فى الافراح والاتراح من أجل مساندتهم والوقوف بجانبهم.

_ خط الصعيد شعيب علم الدين أكد كثير من الناس انه لا يأتي على الفقير اطلاقا، بل كان يأتي الية بحقوقه ممن ظلموه ويقف بجواره.

_ اطلقت الصحف الفرنسية على خط الصعيد شعيب علم الدين لقب روبين هود، واطلقت علية الصحف الليبة حاك الصعيد ومنها من لقبة بالعقيد شعيب علم الدين.

_ لقب ايضا شعيب علم الدين خط الصعيد بالخط التائب، بسبب توبتة الى الله ورجوعه اليية وعزمة ترك الاجرام.

جدير بالذكر أن شعيب علم الدين توفى أول أمس ودفن في مقابر عائلته بقرية القرامطة غرب تاركا ولدا وحيد وزوجة، في منزل ريفي بسيط.