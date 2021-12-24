/667974/قائمة-منتخب-السنغال-لكأس-أمم-أفريقيا-2021-بالكاميرون

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، عن قائمة الفريق التي ستشارك في منافسات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الحساب الرسمي للاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قائمة المنتخب النهائية التي ضمت 27 لاعبا.

قائمة السنغال لأمم أفريقيا 2021

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي - ألفريد جوميس - سيني ديانج.

في الدفاع: بونا سار - ساليو سيس - كاليدو كوليبالي - بابي أبو سيسي - عبده ديالو - إبراهيما مباي - عبد اللاي سيك - فودي بالو توري - شيخو كوياتي.

في الوسط: بابي ماتار سار - بابي جاي - نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي - مصطفى نيم - مامادو لوم نداي - جوزيف لوبي.

في الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - بامبا ديانج - كيتا بالدي - حبيب ديالو - بولاي ديا - فامارا دييدهو - مامي بابا تيام.

وصيف أمم أفريقيا 2019

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب السنغالي وفقا للمعلن في الـ27 من شهر ديسمبر الجاري.

ويدخ المنتخب السنغالي بطولة كأس أمم أفريقيا، بكل قوته وبكامل صفوفه المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، ولتحقيق البطولة لأول مرة بعد الخسارة المؤلمة في نهائي النسخة الماضية أمام الجزائر.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثانية بجوار كل من زيمبابوي وغينيا ومالاوي.

قائمة منتخب مصر المبدئية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي