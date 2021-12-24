/667979/مواعيد-عرض-حكاية-تاج-راسنا-بابا-من-مسلسل-نصيبي-وقسمتك

أعلن الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن عنوان الحكاية الخامسة من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، والتي تحمل اسم “تاج راسنا بابا” والمقرر انطلاقها غدًا السبت على شاشة «On».

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض حكاية «تاج راسنا بابا» من مسلسل نصيبي وقسمتك.

أبطال حكاية تاج راسنا بابا

حكاية «تاج راسنا بابا» بطولة نخبة من نجوم الفن، على رأسهم، صلاح عبد الله، منة فضالي، بسمة داوود، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتعرض حكاية «تاج راسنا بابا» من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، 2 صباحا، 1 ظهرًا.

مواعيد عرض حكاية تاج راسنا بابا

فيما تعرض على قناة «ON دراما» 10 مساء، 5 صباحًا، 10 صباحا، 4 عصرا، وعبر قناة MBC1 من الأحد إلى الخميس 4 عصرا، 3 صباحا، 8 صباحا.

الحكاية الأولى من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»

وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي .

كما عُرضت حكاية «غرام بانتظام» بطولة شريف سلامة، و «أوضة وصالة» بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق.

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.

مسلسل نصيبي وقسمتك

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما المصرية والعربية، منهم «شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي».