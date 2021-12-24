بالفيديو..لقطة رومانسية من زوج أحلام بعد مفاجأته لها على المسرح..والجمهور: «مثال للدعم»

/668006/بالفيديولقطة-رومانسية-من-زوج-أحلام-بعد-مفاجأته-لها-على-المسرحوالجمهور-مثال-للدعم

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للمطربة الإماراتية أحلام الشامسي في إحدى حفلاته، ظهرت به الفنانة وهي تتحدث ع الجمهور، واذ فجأةً يدخل زوجها ونجلها لها على المسرح، ويقبلان رأسها ويحضتناها، في مشهد رومانسي يحمل عمق الحب الذي يجمع أحلام وزوجها.

دوت الخليج يرصد تعليقات الجمهور على مفاجأة زوج أحلام بظهوره لها على المسرح في إحدى حفلاتها

أثر الفيديو على عدد كبير من الجمهور، الذي وجدو زوج أحلام مثال للزوج الداعم والمساند لزوجته، اذ جاءت تعليقاتهم على الفيديو كالأتي: “أستغرب كيف يحبها، يا ربي ماشاء الله على زوج احلام تعامله معها وكيف واقف معها ومساندها يارب، اشاءالله علاقتهم مبنيه ع الاحترام احب علاقتهم حيل الله لايغيّر عليها ام فاهد”.

أخر أعمال المطربة أحلام

في سياق أخر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فنBox‬ للموسيقى.

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

الموت يفجع المطربة الإماراتية أحلام الشامسي في عمتها

وكانت أعلنت أحلام الشامسي عن وفاة شقيقة والدها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وكتبت أحلام عبر انستجرام، ناعية وفاة عمتها ومطالبة الدعاء لها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي، اللهم ابدلها دارًا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هى أهله».

وتابعت: «اللهم أجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانًا، اللهم إن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم أدخلها الجنة بلا حساب يارحيم، واجعل هذه الايام خير ايامها يارب».