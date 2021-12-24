/668054/فرجاني-ساسي-خارج-قائمة-منتخب-تونس-استعدادا-لكأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر منذر لكبير إبعاد فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري من قائمة نسور قرطاج المبدئية استعدادا لكأس أمم أفريقيا.

وجاء أيضا عدم تواجد فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز في القائمة المبدئية لمنتخب تونس.

فيما يتواجد الثنائي علي معلول وسيف الدين الجزيري في القائمة، خاصة لأنهم يعدوا من العناصر الأساسية لنسور قرطاج.

وكان فرجاني ساسي شارك مع منتخب توسن في بطولة كأس العرب ولكن لم يقدم المستوى المطلوب منه، ليكون إبعاده عن كأس أمم أفريقيا خبر صادم له وسعيد لجماهير الزمالك التي حزنت بشدة بسبب رحيل اللاعب عن الفريق قبل أشهر.

تقارير تونسية: فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك

كشفت صحيفة الشروق التونسية عن أقتراب فرجاني ساسي من العودة للزمالك مرة أخرى خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارات إلى أن الزمالك أتفق مع اللاعب على عودته وهو ما رحب بالأمر في ظل عودة مرتضى منصور، وأمير مرتضى الذي لديه علاقة جيده مع الدولي التونسي.

وكان رحل ساسي عن الزمالك في الموسم الماضي، بعدما لم تستطيع اللجنة التي تدير الفريق في تلك الوقت التجديد للاعب، ليرحل حينها عن الفريق متجهاً للدحيل القطري، الذي لم يقدم معهم مردود جيد حتى الأن.

ووجه فرجاني ساسي رسالة لجماهير الزمالك قائلا لهم: "أوجه الشكر لجماهير الزمالك وأقول لهم وحشتوني، وإن شاء الله سأتواجد في مصر قريباً".

بيراميدز يفاوض فرجاني ساسي

وكان فتح مسئولوا بيراميدز خط مع ساسي لمعرفة موقفه من اللعب للفريق السماوي، خاصة مع اقترابه من الرحيل عن الدحيل بسبب عدم اقتناع مدربه في الفريق به.

ويبحث مسئولوا الدحيل القطري عن عرض للاعب في ظل الراتب العالي الذي يحصل عليه مع المستوايات الغير جيده الذي يقدمها حتى الأن.

وأشارت بعض التقارير تفيد برحيله عن الدحيل بسبب تراجع مستواه وعدم الظهور بشكل جيد مع الفريق ومدربه غير راضي عن أدائه.