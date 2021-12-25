منطقة الكوربة بمصر الجديدة تتزين احتفالا بأعياد الكريسماس (صور)

جدة - نرمين السيد - والتقط الأهالى الصور التذكارية للمناظر الجمالية بالمنطقة، إلى جانب التقاطهم "السيلفى" مع أطفالهم وأصحابهم.

احتفالات عيد الميلاد



من ناحية أخرى، ترأس البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، مساء أمسالجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر بحضور عبدالعزيز الشريف نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشارك فى الصلاة مجموعة من الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، بحضور ممثلين عن الوزارات المختلفة والأوقاف وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة القاهرة، وممثلى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية.

ودخل غبطة البطريرك إبراهيم إسحق إلى الكنيسة وسط كبار أساقفة الكنيسة الكاثوليكية والكهنة، وردد الشمامسة ألحان الميلاد، وتزينت الكنيسة بالورود والأيقونات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد.