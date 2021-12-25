/668121/قريبا--افتتاح-قسم-اللغة-الكورية-بكلية-الألسن-بجامعة-سوهاج

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مع الوفد الكوري من جامعة عين شمس، للوقوف على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقرب افتتاح وتشغيل قسم "اللغة الكورية" بكلية الألسن، وذلك بقاعة الاجتماعات باستراحة الجامعة بالقاهرة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حضر الاجتماع الدكتور يونج إن تشون (Young in Chung) أستاذ زائر بقسم اللغة الكورية جامعة عين شمس، والدكتور بيونج ريم لي (Byungrim Lee) مدرس اللغة الكورية بجامعة الأردن سابقًا، بحضور الدكتور صبري توفيق همام القائم بعمل عميد الكلية، وميرنا سيد معيدة بقسم اللغة الكورية.

واوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية التي اتخذت بشأن قرب الإعلان عن افتتاح قسم اللغة الكورية بالجامعة مطلع العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مؤكداً أن وجود قسم للغة الكورية بالجامعة، يعد نافذة حقيقة للتعاون التعليمي بين البلدين، لتخريج جيل من الطلاب ليصبحوا حلقة وصل بين الشعوب العربية والكورية، كما بحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن يمنح مزيد من فرص التبادل العلمي والبحثي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعتين.

وأضاف الدكتور صبري توفيق أن الاجتماع تطرق الى حصر الاحتياجات من الكوادر البشرية للقسم من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة، وكذلك المتطلبات المادية والمكانية، مشيراً إلى أن افتتاح قسم اللغة الكورية يعد إضافة كبيرة لأقسام الكلية، وخدمة للطلاب من داخل وخارج المحافظة، موجها شكر لرئيس الجامعة، لدعمه المستمر واللا محدود للكلية في شتى المجالات.

يذكر أن كلية الألسن تعد من الكليات الوليدة بالجامعة ويعمل بها ثمانية اقسام في لغات أجنبية مختلفة منها اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والفارسية والإسبانية والتركية والعبرية.

مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج

على جانب اخر أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، اختتم دورته التدريبية بعنوان "التوثيق وإجراءات إنشاء النظام الداخلي لضمان الجودة"، والتي استهدفت أعضاء فرق المراجعة الداخلية ومديري وحدات الجودة بكليات الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة تحرص دائماً على صقل مهارات أعضاء فرق المراجعة الداخلية ومديري وحدات الجودة، كما تسعي لتوطيد مفاهيم الجودة، لتأهيل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك لإحداث التغيير المناسب فى المؤسسات التعليمية لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وإحداث التطور الجذري لهم .

وأوضح الدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز الجودة بجامعة سوهاج، أن الدورة استمرت لمدة يومين بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، وشارك بها ١٨ متدرب من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة، مضيفاً أن الدورة تضمنت التعريف بالخطوات والإجراءات المتبعة في عمليات المراجعة وأخلاقيات المراجع.