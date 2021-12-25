عاجل.. السيسى: أنا مابهاديش ومابديش فلوس لحد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، من محافظة قنا، اليوم السبت: "أنا مبهاديش ومبديش فلوس لحد".

وافتتح الرئيس السيسى، اليوم عددا من المشروعات القومية ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.