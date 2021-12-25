/668169/مغني-الراب-مروان-بابلو-في-إحدي-الدروس-الخصوصية-فيديو

ظهر مغني الراب مروان بابلو في فيديو أشعل مواقع التواصل الأجتماعي، حيث ظهر فيه مروان بابلو يدخل إلي قاعة في مركز ما من مراكز الدروس الخصوصية، وفي بداية الأمر كان وجهه مغظي، ولكنه كشف وجهه في وسط تفاعل كبير من الطلاب و ممازحته بجملتة الشهيرة “مروان بابلو، بلا يا نجم”، وذلك نظرا لشعبيتة الكبيرة بين فئة الشباب.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج الفيديو الخاص بظهور مروان بابلو في إحدي مراكز الدروس الخصوصية.

و كانت تعليقات الطلاب كثيرة، وقاموا بإحداث ضوضاء، منهم من يطلب من مروان بابلو أن يقوم بتنزيل “تراك”، ومنهم من يطلب منه الكشف عن وجهه بالكامل، وسط دهشة وعدم تصديق منهم أنه موجود أمامهم.

أزمة مروان بابلو مع نقابة المهن الموسيقية

تعرض مغني الراب المصري مروان بابلو لأزمة أحدثت ضجة كبيرة، في أول حفلة له بعد عودته من الاعتزال، أدت الي اعلان نقابة المهن الموسيقية ايقافه عن الغناء.

وقامت نقابة المهن الموسيقية التي يترأسها أمير الغناء العربي هاني شاكر باصدار بيانا طالبت فيه المنتجين ومتعهدي الحفلات بوقف التعامل مع مروان بابلو.

كما قامت النقابة بايقاف استخراج التصاريح الخاصة بالغناء لمروان بابلو، مضيفة أنه "ليس عضوا في النقابة، ولكنه كان يعمل عبر الحصول على تصريح ليوم واحد".

و بررت النقابة قرارها بأن مغني الراب قام بالأستهانة بمعتقدات الشعب المصري وقيمة الروحانيات، و ذلك بسبب قيام أحد مغني الراب "شب جديد" بتحية مروان بابلو مستخدما ابتهالا دينيا شهيرا.

اعتذار معني الراب شب جديد

قال شب جديد خلال فيديو له علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات بخاصية الاستوري معتذار للمصرين: “السلام عليكم أما بعد، أحب أقدم اعتذاري للشعب المصري الحبيب ولجمهوري ومصر ولنقابة الفنانين ونقابة الموسيقيين، والمصنفات ولصديقي وحبيبي مروان بابلو”.

وتابع شب جديد موضحا: “ما حدث هو بسبب قلة حنكة وخبرة في التعامل مع الجمهور، واعتبرته تعبير لاحترامي عن هذه الثقافة ولم أتوقع أنه حساس لهذه الدرجة، يجوز أن ما حدث تسبب في مضايقة مروان بابلو أكثر مني”.

واستكمل شاب جديد حديثه: “وأحب أقول له حقك عليا ولم يكن قصدي، ونحن لسنا كفارًا ولا ملحدين نرغب نشر الإلحاد في مصر.. والله غفور رحيم”.

معلومات عن مروان بابلو

اسمه الحقيقي أحمد مطاوع مواليد 22 نوفمبر 1995،معروف باسمه المسرحي مروان بابلو والمعروف سابقًا باسم “داما”، هو مغني راب وكاتب أغاني ومنتج تسجيلات مصري من مدينة الإسكندرية، ويعتبر بابلو أحد أهم أصوات الجيل الجديد من مشهد موسيقى التراب/الهيب هوب في مصر، اشتهر بأغانيه "فري" و "غابة" و "الجميزة" و "سندباد".

تأثر بابلو بالموسيقى الإلكترونية الناشئة في مصر، ويهدف بابلو وغيره من موسيقيي التراب في عصره إلى إعادة تعريف شعبية موسيقى الهيب هوب والتراب في مصر، ونقلها من الأندرغرواند “بالإنجليزية: Underground” إلى التيار الرئيسي ويعد هو صاحب النقلة الجماهيرية التي حدثت في 2019 لموسيقي الهيب هوب يقال عنه في مصر «صاحب الـWave الجديدة».