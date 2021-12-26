/668511/برغش-تطالب-البنوك-بتطوير-أداءها-في-التعامل-مع-العملاء-خاصة-ايام-صرف-المعاشات-و-المرتبات

تقدمت النائبه سناء برغش عضو مجلس النواب عن دائرة مركز و بندر دمنهور بطلب إحاطة لوزير المالية و محافظ البنك المركزى عن سوء الخدمات المقدمة من البنوك بمدينة دمنهور لعملائها ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

برغش تطالب البنوك بتطوير أداءها في التعامل مع العملاء خاصة ايام صرف المعاشات و المرتبات

حيث أنه و منذ بدء جائحة كرونا و حتي الآن ينتظر المواطنين عدد كبير من الساعات خارج البنوك ثم الانتقال للانتظار مرة أخري داخل البنوك للحصول علي الخدمه او الاستفسار ثم معاودة الكرة مرة أخرى بالرغم من كونهم عملاء لهذه البنوك و ذلك لعدة أسباب أهمها قلة أعداد مقدمى الخدمات علي الشبابيك أو مقدمي خدمات العملاء بالنسبه لعدد العملاء و المترددين علي البنوك.

وكذلك معاناة الموظفين و اصحاب المعاشات في الحصول علي مستحقاتهم بسبب قلة أعداد ماكينات الصراف الآلية، و عدم كفائتها و تعطلها المستمر خاصة ايام صرف المرتبات، و كذلك سوء توزيعها الجغرافي بالمدينه مما يجعل المستخدمين لها دائمي التنقل و الوقوف بطوابير ممتدة للحصول علي الرواتب أو المعاشات حتي بعد قيام وزارة المالية بتقسيم ايام صرف الرواتب و المعاشات.