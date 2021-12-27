/668593/مفاجأة-تجمع-غادة-عادل-وطليقها-مجدي-الهواري-في-برنامج-بصراحة-مع-اليوم

ظهرت في الأونة الأخيرة العديد من حالات الطلاق في الوسط الفني منهم أسماء شريف منير ومحمود حجازي، مي سليم ووليد فواز.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل حلقة غادل عادل وطليقها في السطور الاتية.

تعرض حلقة الفنانة "غادة عادل" و طليقها المخرج "مجدي الهواري" اليوم الأثنين، وذلك في تمام الساعة التاسعة، المذاع عبر قناةmbc.

غادة عادل و طليقها

و ظهر في البرومو الخاص بالحلقة انهيا غادة عادل، وذلك بسبب سؤال طليقها مجدي الهواري عن أسباب هروبها دائما من الذكريات و الماضي، و هو الأمر الذي لم تتحمله غادة عادل، وظهر حزنها الشديد بسبب الذكريات الاليمة التي مرت بها، لتقوم غادة عادل بالرد على طليقها وهي تبكي قائلة: «أنا مش بحب الذكريات».

و بالرغم من ذلك حرصت غادة عادل على معرفة رأي طليقها مجدي الهواري في خطواتها الفنية السابقة في الأونة الأخيرة، و طلبت منه أن يكشف هل يرى أي تغييرات في شخصيتها بعد الطلاق أم لا،وسألته هل هي تخطو الخطوات في مسارها الصحيح أم لا.

حلقة غادة عادل و مجدي الهواري

كما ظهر في البرومو الخاص قول مجدي الهواري أن زواجه من غادة عادل جاء في سن صغير، وفكرة أستمرار زواجهما لمدة حوالي 20 سنه هو نجاح كبير جدا، قائلا:«أتجوزنا وإحنا صغيرين واستمرار زواجنا لمدة 20 سنة ده في حد ةذاته انجاز كبير».

أعمال غادة عادل في الفترة الأخيرة

تعد أخر الأعمال الفنية لـ غادة عادل "فيلم المحكمة"، الذي طُرح الأيام الماضية بدور الرض السينمائي، وقام بمشاركتها في البطولة عدد من الفنانين منهم “فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، محمد مهران، كريم عفيفي، مايان السيد، أحمد داش، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول”.

قصة فيلم “المحكمة”

تدور أحداث الفيلم حول “غادة عادل” المتهمة بقتل والدتها “حنان سليمان”، وتتعرض النجمة غادة خلال عادل الأحداث للسجن، بعد قتلها والدتها بسبب إصابتها بمرض السرطان، لتلبى رغبة والدتها فى قتلها حتى تتخلص من الآلام التى تلازمها، وأبدعت النجمة غادة عادل خلال الدور وإتقان التعابير اللازمة للشخصية حيث إنها من أصعب القضايا. تتعرض الفنانة “مايان السيد” للخطف والاغتصاب والقتل من الفنان “أحمد داش”، ويصارع والدها الذى يجسده الفنان “صلاح عبد الله” فى الحصول على حق ابنته من خلال المحكمة، خاصة أن القانون يحاسب هذا الشخص على أنه قاصرا بسبب عدم بلوغه الـ18 سنه.

و ظهر أيضا الفنان “فتحى عبد الوهاب” خلال أحداث فيلم المحكمة، شخص فلسطيني يعيش في مصر لكنه يتم حبسه بسبب إبلاغ “ليلى زاهر” عنه بقيامه بالتحرش بها، وهو ما أكده شهود المنطقة التى يعيش بها لتحدث مفاجأة كبيرة فى القضية.