مسلسل الا انا تقلها دهب الحلقه 1.. هل ينتهي مصير سمر حمزة بالزواج؟

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عُرضت الحلقة الأولي من حكاية "تقلها دهب"، وهي التاسعة والأخيرة ضمن الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا"، وتم عرضها علي قناة dmc مساء يوم السبت.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل الحلقة الأولي من حكاية تقلها دهب وذلك خلال السطور الاتية.

البطلة هداية ملاك

بدأت الحلقة بالتنوية علي أن أحداث العمل مستوحاة من قصص الأبطال الحقيقيين، وذلك مع تغيير بعض الأحداثوالأشخاص للحفظ علي الخصوصية وتقديم عمل درامي متميز.

وظهرت المصرية "هداية ملاك" في أولى المشاهد، التي تجسد شخصيتها الفنانة "سارة عبد الرحمن"، أثناء تتويجها بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو خلال أولمبياد "ريو دي جانيرو" عام 2016، ويظهر في هذا المشهد فرحة المدرب والبعثة المصرية ككل، لا سيما " عبد الرحمن" الذي يجسد دوره "حازم إيهاب"، و الذي يكون معجباً بـ"هداية" ويسعى للأرتباط بها.

البطلة سمر حمزة

أما بالنسبة للاعبة المصارعة "سمر حمزة" التي تجسد دورها "هلال السعيد"، فتظهر في دور فتاة عفوية مرحة، و قد شاركت في الأولمبياد للمرة الخامسة لكنها لم تقوم لالفوز بعد، والتي تعاني من رفض أسرنها لأنشغالها الشديد بالمصارعة عن حياتها الشخصية، فتقوم بالعودة مع البعثة ولا تجد من ينتظرها في المطار، وحينما تعود لمنزلها يسألها والدها "اتبسطي في الرحلة؟"، ثم أضاف "هتتجوزي أمتي؟"، في إشارة لعدم إكتراث الأسرة بما تفعله الأبنة، فتنهي احوار بأسلوبها المرح مثل عادتها.

البطلة فريال أشرف

أما عن فريال أشرف التي تجسدها "هند عبد الحليم"، فتظهر وهي تتابع مباراو "هداية ملاك" من خلال شاشة التلفزيون مع أسرتها، وتفرح للغاية بفوزها بالميدالية.

ثم تقوم بالخروج بعدها مرتدية بدلة الكاراتيه، وعليها ميدالية مصرية، وتقوم بإخبار أسرتها أن حلم حياتها أن تفوز بميدالية أولمبية، فيسخروا من أشقائها، وذلك لأن لعبة الكاراتية غير مدرجة في الأولمبياد من الأساس، لكن والديها يطلبان منها ألا تفقد الأمل.

ثم تخرج الأم "منال سلامة" مع ابنتها فريال وتوزعان بعض المأكولات للجيران والمحتاجين، ثم تتوجهان للتدريب، لكن المدرب يؤجل كالعادة مشاركة فريال في التدريب، لأن زميلاتها يرفضن اللعب أمامها، لأنها تهزمهن بقوة وعنف، فتغضب فريال، وتنفعل والدتها علي المدرب.

نهاية الحلقة الأولي من تقلها دهب

في نهاية الحلقة، تستعد هداية لإلقاء كلمة في المؤتمر الأول لها، عقب عودتها لمصر، تؤكد خلالها أنها تأمل في المزيد من البطولات، لكن تفاجأ باتصال من سمر حمزة، تنفعل عليها خلاله بسبب الخبر المتداول عن اعتزالها، لتندهش هداية من ذلك، لأنها لم تقرر الاعتزال، بل على النقيض تسعى لمواصلة المسيرة.

حكاية تقلها دهب

حكاية "تقلها دهب" تسلط الضوء على قصة حياة البطلات الأوليمبياد الثلاث هداية ملاك وفريال أشرف وسمر حمزة، وتجسد البطلات في الحكاية كلٍ من هند عبد الحليم وسارة عبد الرحمن وهلا السعيد.

المسلسل يشارك في بطولته منال سلامة وفيدرا وياسر علي ماهر وشريف حلمي وماجد أباظة وسمير بدير، وفكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، ومن إخراج أحمد يسري، وكتب الحكاية حسن كمال.

تجسد الفنانة هند عبد الحليم دور البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتية في أوليمبياد طوكيو الأخيرة، فيما تجسد سارة عبد الرحمن شخصية بطلة التايكوندو هداية ملاك، الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، أما هلا السعيد فتجسيد شخصية المصارعة سمر حمزة.