/668736/خاص-حسام-المندوه-يترشح-على-قائمة-مرتضى-منصور-في-انتخابات-الزمالك

تقترب انتخابات الزمالك من الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح غداً الثلاثاء في تمام السابعة مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك السابقة بأنه سوف يترشح في قائمة المستشار مرتضى منصور غداً الثلاثاء.

وأكدت مصادر أن حسام المندوه سوف يتواجد غداً الثلاثاء في نادي الزمالك من أجل الترشح للانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن يترشح مرتضى منصور رئيس النادي الحالي غداً على مقعد الرئاسة من أجل خوض الانتخابات الهامة القادمة، والتي سوف تشهد منافسة قوية أمام أحمد سليمان.

حسام المندوه: نسعى لحل أزمة شيكابالا مع الجبلاية بطريقة سريعة.. وهناك تجاهل غير مبرر

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن موقف محمود شيكابالا في المشاركة مع الفريق غير واضحة حتى الأن.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "القناة الأولى المصرية" "نتنمنى حل الأمر بشكل ودي حتى لا يتم تصعيد الأمر خلال الفترة القادمة".

وواصل "التسوية والتحكيم أصدرت قرار برفع العقوبة، وهذا القرار ملزم من أجل تنفيذة خلال الفترة القادمة ولكن لا يوجد اي جديد حتى الأن، وخاطبنا الاتحاد من أجل معرفة موقف اللاعب من المشاركة خلال الفترة القادمة".

حسام المندوه

وزاد "قرار غيقاف شيكابالا غير منطقي ولا يمت للوائح نهائيا وهناك تباطئ وتجاهل من جانب مسئولي اتحاد كرة القدم المصري، ولا نعرف السبب".

وأكمل "أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم المصري تحدث على التليفزيون بأن شيكابالا لم يتلفظ مطلقا ولم يحدث منه أي خطأ فيجب الاستناد إلى حديثة من أجل رفع العقوبة، ولم يحدث أي سباب من اللاعب وشيكابالا لا يستحق هذه العقوبة الشديدة".

واختتم "شيكابالا يقترب من الأعتزال، ومن الصعب أن تنتهي مسيرتة الكروية بهذه العقوبة الصعبة، وسنتبع الإجراءات القانونية".