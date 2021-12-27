خالد عبد العزيز: موعد الدعوة لانتخابات الزمالك غير قانوني.. ونسبة فوز مصر بكأس أمم أفريقيا 20%

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أكد خالد عبد العزيز، وزير الرياضة الأسبق، أن منتخب مصر مرشح بقوة للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "هناك حظوظ لمنتخب الكاميرون لأنه البلد المستضيف للبطولة، وهي حاملة اللقب في 2017، وأيضا مصر حاملة الرقم القياسي للبطولة، والجزائر الفائز باللقب الأخير".

وزاد "منتخب مصر لديه منافسة كبيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ولكنني أثق في قدرات اللاعبين وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم ومصر لديها تاريخ كبير وهام في القارة الأفريقية".

وأردف "بنسبة 20% من الممكن أن تفوز مصر بكأس أمم أفريقيا، والأهم التوفيق في البطولة والإعداد الجيد من أجل الفوز بلقب أمم أفريقيا".

وتابع" لدي تحفظ على الدعوة لانتخابات الزمالك بعد 52 يوما وهو أمر غير مفهوم وكان ذلك من الأسباب التي أدت عدم ترشحي للانتخابات المقبلة، وأتحدث بحكم فهمي في هذا الأمر".

واختتم "هناك خبراء يتابعوا هذا الأمر وأتمنى التوفيق لنادي الزمالك في القادم والأهم مصلحة القلعة البيضاء أهم من كل شئ".

خالد عبد العزيز يضع روشتة فوز منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا.. وينصح كارلوس كيروش

أكد خالد عبد العزيز، وزير الرياضة الأسبق، أنه متفائل بمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، والأهم هو المشاركة الجيدة وهناك كوادر جيدة لابد من الإستفادة من خبراتها".

خالد عبد العزيز

وواصل "لدينا من الخبرات من الكوادر الفنية المصرية لابد من تواجدهم على الساحة الرياضية، ولا يجب أن يتم تهمشيهم خلال الفترة المقبلة".

وزاد "كل التوفيق لكارلوس كيروش المدير النفي لمنتخب مصر، ولكن لابد من الإستفادة من الخبرات، ولا يستطيع أي لاعب التواجد مع منتخب مصر لأنها خبرات قوية وجيدة".

واختتم "أطلب من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من أجل متابعة الدوري المصري لاختيار الأفضل، وأنصح اللاعبين بالظهور بشكل متميز، ونحن نذهب للبطولة من أجل المنافسة عليها، ولدينا تصفيات المونديال أيضا".