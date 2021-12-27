دوت الخليج ينفرد بقائمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك

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أستقر المستشار مرتضى منصور بنسبة كبيرة على القائمة التي سيخوض بها انتخابات نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام مرتضى منصور بتشكيل قائمته بعناية ليخوض بها سباق الانتخابات، وتم أختيار الأسماء بعناية حتى تنجح القائمة بجميع أفرادها.

دوت الخليج يكشف قائمة مرتضى منصور

مرتضى منصورسيترشح على منصب الرئيس، وعلى منصب النائب أحمد جلال إبراهيم وفي حالة عدم ترشحه بسبب رفض القضاء، سيكون في تلك المنصب بشكل كبير حسام المندوه أو مدحت العدل وسيكون الأخر منهما على مقعد أمين الصندوق.

وعلى منصب العضوية سيكون أحمد مرتضى منصور، وهيثم الخواجة، وأحمد عادل عبد الفتاح، وحمادة أنور، مع احتمالية انضمام علاء مقلد وشريفه الفار للقائمة.

ومن الممكن أن تشهد القائمة تغير في مناصب تلك الأسماء، أي سيكون شخص يتغير منصبه وفقاً لأخر الترتيبات في الساعات الأخيرة قبل الترشح الرسمي.

خاص.. مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك في الرابعة عصر الثلاثاء

يستعد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بالترشح لانتخابات الزمالك المقبلة.

وعلم موقع دوت الخليج أن المستشار مرتضى منصور سوف يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك في الرابعة عصر الثلاثاء في آخر أيام الانتخابات.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم الأربعاء الماضي، وتنتهي المدة غداً الثلاثاء.

وكان أحمد سليمان قد قدم أوراق ترشحه للانتخابات اليوم الأثنين على رئاسة القلعة البيضاء.

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".