/668799/مجدي-الهواري-لطليقته-غادة-عادل-في-برنامج-بصراحة-مع-انتي-اللي-اكتشفتي-موهبتي

عرضت الحلقة الأستثنائية من برنامج "بصراحة مع"، والتي تجمع غادة عادل بطليقها مجدي الهواري، التي تمت اذاعتها علي قناة mbc.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل الحوار بين غادة عادل و طليقها مجدي الهواري و ذلك خلال السطور القادمة.

أكتشاف غادة عادل لمجدي الهواري

استكمالا للحوار الذي دار بين مجدي الهواري و طليقته غادة عادل، جرى الحوا بينهم ليصلوا إلي نقطة أكتشاف موهبة كلا منهم، فعلق مجدي الهواري قائلا:”الناس كلها فاكرة أن أنا اللي اكتشفتك ، لكن ميعرفوش ان أنت اللي اكتشفتيني”.

وتابع:”أنا لما كنت منتج في الأول وكنت مؤمن بموهبتك لما الناس كانوا بيشوفوكي الأول مبتعرفيش تمثلي، في القوت ده أنتِ أكتشفتي فيا إني بفهم أن ده عند الموهبة من قبل ما أكون مخرج”.

إكشتاف كل منهم للآخر

وأضاف:” أنا بطلع ورق من مجلات زمان بيقول مجدي الهواري وزوجته غادة عادل اللي بيفرضها ع التمثيل لكن اما بعد كده بدأتي تاخدي الجوايز، فبقوا يكتبوا غادة عادل الممثلة القديرة وزجها مجدي الهواري المنتج والمخرج”.

فيلم الوتر الحد الفاصل في اكتشاف مواهبهم

مستكملا حديثه:”لحد ما عملنا فيلم الوتر و أحنا الاتنين بانت موهبتنا بس كان في الاول الناس مش مصدقة أن انتِ كويسه يعني، بس انتِ دلوقتي كويسه”.

أعمال غادة عادل في الفترة الأخيرة

تعد أخر الأعمال الفنية لـ غادة عادل "فيلم المحكمة"، الذي طُرح الأيام الماضية بدور الرض السينمائي، وقام بمشاركتها في البطولة عدد من الفنانين منهم “فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، محمد مهران، كريم عفيفي، مايان السيد، أحمد داش، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول”.

قصة فيلم “المحكمة”

تدور أحداث الفيلم حول “غادة عادل” المتهمة بقتل والدتها “حنان سليمان”، وتتعرض النجمة غادة خلال عادل الأحداث للسجن، بعد قتلها والدتها بسبب إصابتها بمرض السرطان، لتلبى رغبة والدتها فى قتلها حتى تتخلص من الآلام التى تلازمها، وأبدعت النجمة غادة عادل خلال الدور وإتقان التعابير اللازمة للشخصية حيث إنها من أصعب القضايا. تتعرض الفنانة “مايان السيد” للخطف والاغتصاب والقتل من الفنان “أحمد داش”، ويصارع والدها الذى يجسده الفنان “صلاح عبد الله” فى الحصول على حق ابنته من خلال المحكمة، خاصة أن القانون يحاسب هذا الشخص على أنه قاصرا بسبب عدم بلوغه الـ18 سنه.

و ظهر أيضا الفنان “فتحى عبد الوهاب” خلال أحداث فيلم المحكمة، شخص فلسطيني يعيش في مصر لكنه يتم حبسه بسبب إبلاغ “ليلى زاهر” عنه بقيامه بالتحرش بها، وهو ما أكده شهود المنطقة التى يعيش بها لتحدث مفاجأة كبيرة فى القضية.