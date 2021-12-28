/668803/١٠-تصريحات-بين-غادة-عادل-وطليقها-مجدي-الهواري-في-برنامج-بصراحة-مع-متجوزتش-عشان-لسه-بحبك

تصريحات غادة عادل في برنامج “بصراحة مع “

• عمرك ما هتقدر اللي جوايا.

• بتكسف من الأعمال اللي قدمتها أيام جوازنا.

•كنت مكبوتة معاك وبتعاملني كأني بنتك.

•كنت بخاف من المستقبل دلوقتي مقتش بخاف ومبخافش من الموت وبعيش اليوم بيومه.

•متنكرش إني قربتك أنت والولاد من بعض.

تصريحات مجدي الهواري في برنامج “بصراحة مع “

•متجوزتش عسان معرفش هل هتكون متقبلة إني لسه بحبك لأنك بنتي وأم ولادي.

•اتجوزنا في سن صغير أوي واللي يتجوز صغير بيحصلة تطورات كتير في الشخصية ولما بتكبري بتشوفي إني مش شبهك.

•استمرارنا 20 سنه زواج ده بيدل علي نجاحنا.

•كنت بعتبرك بنتي.

•أنتي اللي أكتشفتي موهبتي مش أنا.

غادة عادل و طليقها

و ظهر في البرومو الخاص بالحلقة انهيا غادة عادل، وذلك بسبب سؤال طليقها مجدي الهواري عن أسباب هروبها دائما من الذكريات و الماضي، و هو الأمر الذي لم تتحمله غادة عادل، وظهر حزنها الشديد بسبب الذكريات الاليمة التي مرت بها، لتقوم غادة عادل بالرد على طليقها وهي تبكي قائلة: «أنا مش بحب الذكريات».

و بالرغم من ذلك حرصت غادة عادل على معرفة رأي طليقها مجدي الهواري في خطواتها الفنية السابقة في الأونة الأخيرة، و طلبت منه أن يكشف هل يرى أي تغييرات في شخصيتها بعد الطلاق أم لا،وسألته هل هي تخطو الخطوات في مسارها الصحيح أم لا.

حلقة غادة عادل و مجدي الهواري

كما ظهر في البرومو الخاص قول مجدي الهواري أن زواجه من غادة عادل جاء في سن صغير، وفكرة أستمرار زواجهما لمدة حوالي 20 سنه هو نجاح كبير جدا، قائلا:«أتجوزنا وإحنا صغيرين واستمرار زواجنا لمدة 20 سنة ده في حد ةذاته انجاز كبير».

أعمال غادة عادل في الفترة الأخيرة

تعد أخر الأعمال الفنية لـ غادة عادل "فيلم المحكمة"، الذي طُرح الأيام الماضية بدور الرض السينمائي، وقام بمشاركتها في البطولة عدد من الفنانين منهم “فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، محمد مهران، كريم عفيفي، مايان السيد، أحمد داش، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول”.

قصة فيلم “المحكمة”

تدور أحداث الفيلم حول “غادة عادل” المتهمة بقتل والدتها “حنان سليمان”، وتتعرض النجمة غادة خلال عادل الأحداث للسجن، بعد قتلها والدتها بسبب إصابتها بمرض السرطان، لتلبى رغبة والدتها فى قتلها حتى تتخلص من الآلام التى تلازمها، وأبدعت النجمة غادة عادل خلال الدور وإتقان التعابير اللازمة للشخصية حيث إنها من أصعب القضايا. تتعرض الفنانة “مايان السيد” للخطف والاغتصاب والقتل من الفنان “أحمد داش”، ويصارع والدها الذى يجسده الفنان “صلاح عبد الله” فى الحصول على حق ابنته من خلال المحكمة، خاصة أن القانون يحاسب هذا الشخص على أنه قاصرا بسبب عدم بلوغه الـ18 سنه.

و ظهر أيضا الفنان “فتحى عبد الوهاب” خلال أحداث فيلم المحكمة، شخص فلسطيني يعيش في مصر لكنه يتم حبسه بسبب إبلاغ “ليلى زاهر” عنه بقيامه بالتحرش بها، وهو ما أكده شهود المنطقة التى يعيش بها لتحدث مفاجأة كبيرة فى القضية.

أبطال فيلم المحكمة

فيلم «المحكمة» بطولة غادة عادل، جميلة عوض، وفتحي عبدالوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج السبكي.

غادة عادل تتعاقد على مسلسل منورة بأهلها

وكانت كلا من الفنانة الكبير ليلى علوي والفنانة غادة عادل أولى المتعاقدين على بطولة مسلسل «منورة بأهلها»، وتجري الشركة المنتجة خلال الفترة الحالية تعاقد باقي النجوم المشاركين للبدء في تصويره قريبًا.

ويعد مسلسل «منورة بأهلها» التعاون الثاني للمخرج يسري نصر الله وليلى علوي، وذلك بعد أن تعاونا من قبل في فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» الذي عرض عام 2016، التي تدور أحداثه حول يحيى الذي يعمل مع أبنائه رفعت وجلال في مجال طبخ أطعمة للمناسبات، ومن المقرر أن يتزوج رفعت قريبًا من كريمة قريبته من جهة اب، لكن كل منهما في الحقيقة يحب شخص آخر، حيث يحب رفعت شادية التي عادت لتوها من الإمارات العربية المتحدة، وتبادله الحب لكنها تخاف من فرق السن والفرق الطبقي، وتحاول كريمة أن تجد طريقة للتصريح بحبها لجلال خلال إحدى حفلات الزفاف الريفية التي يعمل يحيى وأولاده فيها.