«فيروسات جديدة وكوارث طبيعية».. توقعات خبيرة التاروو لعام 2022

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دوت الخليج يرصد توقعات خبيرة التاروو لعام 2022.

بسنت يوسف تتنبأ بفيروسات وكوارث طبيعية

قالت بسنت يوسف خلال لقائها في برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "هيبقى في فيروسات جديدة خلال 2022 وبراكين وزلال وأعاصير.. وكمان في دول هيبقى عندها مصايب".

يذكر أن خبيرة التاروت بسنت على موعد سنوي مع المتابعين لبرامج الإعلامي عمرو أديب منذ العام 2010 أي منذ 12 عاماً وبما أن هناك بعض المشاهدين الذين لم تعجبهم توقعات بسنت وتكهناتها فقد قال أديب موجهاً كلامه لهم بأن الأمر لا يزيد عن كونه مصدراً للتسلية فقط كما نفى أديب كون بسنت مٌنجِمة.

توقعات بسنت يوسف تتحقق في عام 2021

وكانت خبيرة التاروت بسنت قد تكهنت ببعض الأمور التي حدثت بالفعل في 2021 وذلك في الحلقة التي استضافها برنامج الحكاية فيها وكان أبرز ما تكهنت به بسنت هو فوز الزمالك بالدوري المصري وأحداث الشغب التي حدثت لمبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 وكذلك الأزمة التي تمر بها المغنية شيرين عبد الوهاب والتغييرات التي طرأت على حياتها.

ولفتت خبيرة التارو بسنت يوسف، إلى أن علم التارو 78 كارت بها أشكال ومشاهد مثل تجميع الصور، وبترتيب معين يكون لها معنى، والكروت بجانب بعضها تكون جملة معينة لها معنى.