/668811/نصر-محروس-يكشف-تفاصيل-ألبوم-سيجارة-لبهاء-سلطان

تحدث المنتج نصر محروس خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يجمعه بالفنان بهاء سلطان والسبب في نشوب أزمة قوية بينهما.

دوت الخليج

وقال نصر محروس خلال اللقاء، بأن الألبوم من 7 أو 8 سنوات، لكنه توقف بسبب مشاكل حدثت بينه وبين بهاء سلطان.

وعن تفاصيل طرحه خلال هذا العام، فقال: المزيكا مقدمتش في ألبوم سيجارة بقاله 7 و8 سنين، لأني بشتغل على مزيكا أعلى مستوى وديمًا الأغاني عندي متجددة.

وأضاف: «بهاء سلطان هيغني 4 أغاني من الألبوم في الحلقة من تأليفي وألحان محمد يحيى وعزيز الشافعي، ومعلش بقى لو الناس بتقول عليا ديكتاتوري أو متعسف إني عرضت الأغاني اللي كتبتها بس».

وأشار نصر محروس إلى أنه من المقرر طرح باقية أغاني الألبوم على مدار كل أسبوع أو 10 أيام، مؤكدا: «بهاء في حتة بيوجع القلب فيها، لازم تستغلها».

السوشيال ميديا السبب في اشتعال أزمة بهاء سلطان ونصر محروس

وكشف نصر محروس خلال البرنامج أن السبب الرئيسي في اشتعال أزمته مع بهاء سلطان هي السوشيال ميديا، فقال:

«احترام العقود هي السبب، لازم عشان توصل للشهرة والناس تبقى بنشد التيشيرت عشانك، تدفع ليها تمن».

وأضاف: «كل اللي كان بيتقال على السوشيال ميديا كان ممنهج، انا مكنتش موقف بهاء عن الشغل، فهي كانت السبب في نشر الشائعات وإشعال الأزمة».

نصر محروس يعلن تصالحه مع بهاء سلطان

واستكمل نصر محروس حديثه، معلنا التصالح مع بهاء سلطان، فقال: «انا متنازل عن ماديات وسنين عمري وكل حاجة لإيهاب سلطان بس وانا مبسوط، كل الحاجات دي بالنسبالي رايحة لأخويا».

وقال نصر محروس خلال لقائه مع برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه إسعاد يونس عبر فضائية dmc موجها حديثه لبهاء سلطان: « العشرة اللي بينا دي أقوى من أي مشاكل وأقوى من أي ماديات وتعاقدات، أنا أسف يابهاء».

واستكمل: «انت مشروع خرجت من تحت الإيدين دي فهي هتفضل تحت أمرك وخدامتك طول العمر، انتي حبيبي مقدرش أزعلك ولا أزعل الناس، أنا بعمل كل حاجة بجد من قلبي لأخويا والعشرة، مينفعش أكون بنيت وأهد».