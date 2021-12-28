/668812/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، مباريات هامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مواجهة ليفربول الإنجليزي ضد نظيرة ليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ساوثهامتون أمام فريق توتنهام في تمام الساعة الخامسة مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

تقام مباراة كريستال بالاس أمام نظيرة نوريتش سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium.

واتفورد ضد نظيرة وست هام يونايتد الساعة الخامسة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي ضد فريق ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس تركيا

تقام مباراة جالاتا سراي ضد فريق دينيزليسبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يخوض فريق قاسم باشا مباراه أمام نظيرة كوجيلي سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً

يخوض فريق هاتاي سبور مباراه ضد فريق مينيمن سبور في تمام الساعة الثانية ظهراً.

يستضيف فريق أنطاليا سبور نظيرة جيرسونسبور في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يخوض فريق طرابزون سبور ضد نظيرة بولو سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد

أنتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ نيوكاسل اللقاء بالضغط الكبير على مان يونايتد، حتى أستطاع أن يسجل هدف عن طريق ألان ماكيسمين في الدقيقة 7، ثم حاول أن يعود مانشستر يونايتد في شوط اللقاء الثاني، وتحديداً عقب نزول كافاني بادل الفريق بالهجمات مع نيوكاسل.

ليأتي كافاني البديل ويحرز التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71، وكان من الممكن أن يسجل الهدف الثاني ولكن حافظت دفاعات نيوكاسل على شباكهم من الهدف الثاني، وتألق دي خيا بشكل كبير وأنقذ مانشتسر من خلال بعض الهجمات المرتدة التي شكلت خورة على المان يونايتد في شوط اللقاء الثاني.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 28 في المركز السابع، بينما أصبح رصيد نيوكاسل 11 نقطة بالمركز التاسع عشر.