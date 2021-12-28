توتنهام ضيفاً ثقيلاً على ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي

/668816/توتنهام-ضيفا-ثقيلا-على-ساوثهامبتون-فى-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق توتنهام لمباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة ساوثهامبتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب "سينت ماري" ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن يخوض فريق ساوثهامتون أمام فريق توتنهام في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

انتهت أحداث مباراة توتنهام وكريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح توتنهام، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الدولي الإنجليزي هاري كين سجل التهديف في المباراة في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، وضرب لوكاس مورا بالهدف الثاني في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وأكد الكوري الجنوبي سون هيونج مين بالهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الرابعة والسبعون من عمر المباراة.

تشكيل توتنهام في المباراة:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: رويال، سانشيز، إريك داير، تانجانجا

خط الوسط: ريجولين، سكيب، لوكاس مورا

خط الهجوم: هويبيرج، هيونج مين سون، هاري كين.

تشكيل كريستال بالاس :

حراسة المرمى: جوايتا

خط الدفاع: وارد، تومكينس، أنديرسون، ميتشيل

خط الوسط: كوياتي، هوجيس، جالاجير

خط الهجوم: إدوارد، زاها، جوردان أيو

نتيجة مباراة ساوثامبتون ووست هام يونايتد:

وحقق ساوثامبتون فوز صعب في مباراة مثيرة أمام وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز..