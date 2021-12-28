/668822/محمود-التركي-يحقق-100-مليون-مشاهدة-لأغنيته-اشمك-تعرف-على-كلماتها

حقق الفنان العراقي محمود التركي نجاحًا جديدًا من خلاله أحدث أغانيه، حيث أن الجمهور أشاد بها ولهذا حققت أغنيته التي تحمل اسم اشمك أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب.

دوت الخليج تنشر كلمات أغنية اشمك للمطرب العراقي محمود التركي

وقال محمود التركي عبر منصات التواصل الإجتماعي: "بوجودكم ودعمكم المستمر تتحقق النجاحات .. 100 مليون شكراً من القلوب .. والقادم بوجودكم أفضل".

وأكد التركي عن سعادته بالأغنية التي قام بتلحينها بنفسه، بعد أن إختار الكلمات من الشاعر محمد الجبوري، وقام بتوزيعها الموزع الموسيقي ميثم علاء الدين، ومكس وماسترينغ طيف عادل، وتحت اشراف عام وادارة أعمال محمود الترك الموسيقي صفاء غريب.

كلمات أغنية اشمك

أشمك

أسألك حبيبي تجاوبني بصراحه

أحبك كل عمري.ولا عندي استراحه

أشمك أشمك حبيبي وأموت عليك

نطيتك روحي وأگلك حلال عليك

بعتها الدنيا يغالي لأن شاريك

صرتلك جديدك ياعمري صرت ماضيك

أدور يعمري على كلشي الجمعنى

أثاري بلياك وجودي ماله معنى

لعلمك لعلمك حضنتك دوى المجروح

جمالك دلالك ضحكتك ترد الروح

ابشرك يا عمري وگعنا بعشق مملوح

حضرتي وحضرتي لحبيبي فدوه يروح

أغنية بين قوسين محمود التركي

ومن جهة أخرى، وصلت الأغنية الرومانسية "الدويتو" الذي قدمها محمود التركي مع الفنانة العراقية أصيل هميم بعنوان "بين قوسين" أكثر من مليون مشاهدة خلال 24 من طرحها عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، والذي تعاون فيها مع الشاعر محمد الواصف، و الحان علي صابر، و توزيع وماسترينغ محب الراوي.

حفل محمود التركي

وكان محمود التركي قد أحيا حفلاً غنائياً في "فيستفال ارينا دبي" يوم 24 ديسمبر 2021، شاركه به الفنانة العراقية رحمة رياض والدي جي أصيل، حضرها عدد كبير من الجمهور الذي احتفل معه بـ100 مليون مشاهدة لأغنية "اشمك" والذين قاموا بغنائها كاملة دون توقف خلال الحفل الذي تضمن غناء مجموعة كبيرة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية.